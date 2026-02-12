전주교도소 교정협의회, 설 맞이 백설기 떡 전달

12일 전주교도소 수용자 위한 백설기 1500인분 지원 “교정, 교화 프로그램 통해 우리의 이웃으로 돌아오길”

전주교도소 교정협의회가 12일 전주교도소에 백설기 떡 1500인분을 전달하고 있다. 협의회 제공

전주교도소 교정협의회는 12일 전주교도소 수용자를 위한 교화 행사를 진행했다고 밝혔다.

협의회는 전주교도소에 백설기 떡 1500인분을 기증해 전 수용자에게 지급했다. 설 명절을 맞이해 수용자들을 위로하고, 심적 안정을 도모하기 위해 지원한 것이다.

양현섭 협의회장은 “수용자들이 교정, 교화 프로그램 등을 통해 우리의 이웃으로 다시 돌아오기를 바라는 염원을 담아 준비했다. 설 연휴 기간 수용자들이 느낄 큰 외로움을 조금이라도 덜어 주고 싶어서 떡을 지원하게 됐다”고 말했다.

윤순풍 전주교도소장은 “정성 어린 기증이 수용자의 심성 순화와 정서 안정에 큰 도움이 될 것”이라며 “수용자들의 성공적인 사회 복귀를 위해 노력하고, 지역사회와 상생하는 교정 행정의 표본을 보여 주도록 노력하겠다”고 전했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지