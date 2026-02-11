농어촌공사 무진장지사·장수소방서, 설 명절 사회복지시설 지원

이양희 지사장 장수지역아동센터 기부금 전달 /사진=무진장지사

설 명절을 앞두고 한국농어촌공사 무진장지사(지사장 이양희)가 11일 무진장 지역 아동센터 3개 기관을 방문해 각 50만 원 상당의 온누리상품권을 전달했다.

지원 대상은 장수군 지역아동센터, 진안군 진안마이용 지역아동센터, 무주군 무주만나지역아동센터로 전통시장과 지역 상권에서 사용 가능한 상품권을 통해 복지 지원과 지역경제 활성화를 함께 도모했다.

무진장지사는 2025년도 한국농어촌공사 ‘행복충전’ 활동 전국 우수부서로 선정돼 부서 표창을 수여받은 바 있다. 치매예방 협업 활동, 지역아동센터 재능기부, 아름다운 마을 가꾸기, 지역 도서관 도서기부 등 지역 특성에 맞춘 사회공헌 활동이 공로로 인정됐다.

이양희 지사장은 “지역 복지시설과 협약을 확대해 더 많은 분야에서 나눔을 실천하겠다”며 “치매안심센터 및 지역아동센터 사회공헌 활동을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.

신현호 소방행정과장과 관계자 백세동안요양원 생필품 전달 /사진=장수소방서

같은 날 장수소방서(서장 한동규)도 명절을 앞두고 천천면 소재 백세동안요양원을 찾아 위문 활동과 안전 점검을 병행했다.

이날 신현호 소방행정과장과 관계자들은 생필품 등 위문품을 전달하고 어르신들의 안부를 살폈다.

아울러 화재 취약시설에 대한 소방시설 작동 여부 점검과 관계자 안전교육을 실시하며 명절 기간 화재 예방 활동을 강화했다.

신현호 소방행정과장은 “어르신들께 작은 정성을 전할 수 있어 뜻깊다”며 “군민의 생명과 재산을 지키는 본연의 임무와 함께 지역사회 소외 이웃을 위한 나눔 활동에도 앞장서겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지