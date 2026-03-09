[재경 전북인] 익산 출신 전인자 (주)홍익관광복지재단 대표이사

전인자 대표이사.

전세버스 운송업체 ㈜홍익관광복지재단 전인자 대표이사(65·익산)는 40여 년 한 길을 걸어온 여성 사업가이자 정당인이다.

전북 익산 함열읍에서 태어난 전 대표는 함열여고를 졸업한 뒤 1980년 서울로 올라와 여행사에서 사회생활을 시작했다.

그는 고교 시절 연대장으로 활동하며 다져진 리더십을 바탕으로 1987년 홍익관광을 인수해 경영 일선에 뛰어들었다. 이후 사회 공헌과 복지 경영의 방향을 반영해 사명을 ㈜홍익관광복지재단으로 변경하고 회사를 성장 궤도에 올려놓았다.

현재 홍익관광복지재단은 중대형 버스 25대를 직영 운영하며 안정적인 운송·관광 인프라를 구축하고 있다. 또 자회사 ㈜켑틴코리아를 통해 여행알선업까지 사업 영역을 확장하며 전문성과 경쟁력을 이어가고 있다.

전 대표는 일과 학업을 병행하며 성균관대학교에서 사회복지학을 전공하고 대학원 과정까지 마쳤다. 이후 성균관대 사회복지대학원 총동문회장을 맡아 동문 사회의 구심점 역할을 했으며, 장애인 리프트 버스 운영 등 ‘기업의 이윤은 사회적 책임으로 완성된다’는 신념을 경영 현장에서 실천해 왔다.

그의 정치적 가치관 또한 분명하다. 그는 법과 질서, 책임과 헌신의 가치를 중시하는 ‘건강한 보수’를 지향해 왔다.

그는 “보수 정치 철학은 박근혜 전 대통령이 강조해온 국가관과도 궤를 같이한다“고 했다. 이어 “생전의 어머니께서도 나라를 위해 큰일을 하라고 말씀하셨다”며 “이제 여성의 정치 참여는 선택이 아니라 시대적 요구”라고 강조했다.

전국사회복지대학원 총연합회장과 국제휴먼올림픽 총연맹 조직위원장 등을 역임했으며, 현재 국민의힘 중앙위원회 교통분과위원장을 맡아 정책 현안에도 참여하고 있다.

보수 정당 소속으로 줄곧 서울 마포구에서 활동해 왔으며 “마포에서 정치의 꽃을 피우고 싶다”고 했다. 여성 기업인으로서의 경험을 바탕으로 사회적 약자 보호와 지역 균형 발전을 위한 정책적 고민도 이어가고 있다.

전 대표는 “전북인의 성실성과 끈기를 자산 삼아, 기업인으로서 국가 경제에 기여하고, 정치 참여를 통해 건강한 공동체를 만드는 데 힘을 보태겠다”는 포부를 밝혔다.

