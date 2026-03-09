‘익산 명예시민’ 김민석 국무총리 거처 마련했다

Trend news
지난주 영등동 아파트 전세 계약 내달 이사 ⋯서울·전북 오가며 생활 최근 공개 발언 등 통해 정계 은퇴 후 거주 희망 도시로 ‘익산’ 꼽기도
‘익산 명예시민’ 김민석 국무총리가 다음달 익산으로 이사하는 것으로 알려졌다.
9일 지역 정가 등에 따르면 김 총리는 지난주 익산시 영등동에 위치한 한 아파트를 전세 계약했다. 1992년에 준공된 이 아파트의 매매가는 8000만 원에서 1억 원대이며, 전세가는 6000만 원 안팎으로 책정돼 있다.
주로 김 총리의 노모와 부인이 거주하고, 김 총리는 KTX로 서울과 익산을 오가며 생활할 것으로 전해졌다.
앞서 김 총리는 지난 5일 새만금개발청을 방문한 자리에서 “나중에 정치를 그만두고 은퇴하며 새만금에서 가까운 익산에 사는 것이 꿈이라고 말씀드렸다. 최근 그 꿈을 앞당겨 익산에서 왔다 갔다 할 수 있는 거주지를 하나 준비하고 있다”고 밝히기도 했다.
이외 최근에도 공개 발언을 통해 정계 은퇴 이후 거주하고 싶은 도시로 익산을 꼽기도 했다.
디지털뉴스부=박현우 기자
