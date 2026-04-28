[지방선거 D-35] 민주당 공천, 선거구 획정 뒤 속도전…‘벼락치기 공천’ 우려도

도당 획정후 광역 38개 선거구(비례6개) 중 13곳 미실시…체제 맞춰 순차 공천 예정 2022년에도 후보등록 1주 전 기초의원까지 확정…올해도 막판 벼락치기 공천 가능성

6·3 전국동시지방선거를 35일 앞두고 더불어민주당 전북특별자치도당 공천이 선거구 획정을 기점으로 막판 속도전에 들어갈 전망이다. 지난 22일 더불어민주당 전북도당 선거관리위원회가 전북도의회에서 결선 투표 결과를 밝히고 있다. /전북일보 자료사진

6·3 전국동시지방선거를 35일 앞두고 더불어민주당 전북특별자치도당 공천이 선거구 획정을 기점으로 막판 속도전에 들어갈 전망이다.

다만 지난 2022년 제8회 선거와 마찬가지로 공천확정이 다시 한 번 본선거 후보 등록 직전에 이뤄지는 ‘벼락치기 공천’으로 진행돼 유권자들이 후보들을 제대로 알지 못하는 등 다시 ‘깜깜이 선거’를 치러야하는 것 아니냐는 우려가 나온다.

28일 전북일보 취재를 종합하면 전북지역 광역의원 공천은 선거구 획정 이전 기준 비례대표 6석을 제외한 38개 선거구 가운데 13곳이 아직 경선 또는 단수추천이 이뤄지지 않은 상태다.

이에 따라 경선 미실시 선거구도 약 13~15곳 수준에서 재편될 것으로 보이며, 도당은 변경된 선거구 체제에 맞춰 공천 절차를 순차적으로 진행한다는 방침이다.

또 이날 전북특별자치도의회에서 최종 확정된 기초의원 선거구의 경우 비례대표를 포함, 기존 198명에서 200명으로 늘어났는데, 선거구별 발표가 마찬가지로 분산돼 전체 진행률을 한눈에 파악하기 어려운 상황으로, 체감 속도는 더딜 수밖에 없다.

공천이 막판에 몰리는 현상은 이번 선거만의 특수성으로 보기는 어렵다.

지난 2022년 6·1 지방선거 당시 전북도당은 기초의원까지 포함한 공천자들을 5월 5일 최종 확정했다. 당시 후보 등록일인 5월 12일을 기준으로 불과 일주일 전 공천이 마무리된 셈이다. 당시에도 선거구 획정 지연이 주요 변수로 작용했다.

같은 민주당 강세 지역인 광주·전남도 사정은 비슷하다.

오는 7월 출범하는 전남광주통합특별시 기초의원 정수는 광주 73명과 전남 247명을 합쳐 320명 규모다. 비례대표를 제외한 광주 광역의원 정수는 기존 20명에서 24명으로 늘어나고, 전남·광주 통합의회 지역구 의원 정수도 75명에서 79명으로 확대되면서 선거구 조정에 따른 공천 절차 역시 영향을 받고 있다.

정치권에서는 올해 역시 선거구 획정 이후 공천이 급격히 속도를 내며 후보 등록 직전 마무리되는 흐름이 재연될 가능성이 크다고 보고 있다.

다만 추가 공고와 재심 절차가 일부 선거구에서 이어지는 만큼, 속도뿐 아니라 절차 안정성도 관건이 될 전망이다.

도당 관계자는 “선거구 획정이 완료되면 그에 맞춰 공천 절차를 신속히 진행할 계획”이라며 “후보 등록 전까지는 충분히 마무리할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

다만 유권자들은 지방선거에 대한 후보자들에 정보에 그만큼 늦을수 밖에 없고 결국 후보자들을 제대로 알지 못하고 공약도 제대로 숙지하지 못한 채 투표할 수밖에 없는 상황이다.

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