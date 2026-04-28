한득수, 민주당 임실군수 후보 선출…14곳 기초단체장 공천 마무리

돈봉투 의혹 속 결선 승리…김병이 후보 꺾고 본선행

한득수 더불어민주당 임실군수 후보./=연합뉴스

6.3 전국동시지방선거 더불어민주당 임실군수 후보로 한득수 예비후보가 최종 선출됐다. 이에 따라 민주당의 전북 지역 14곳 기초단체장 공천이 마무리 수순에 들어갔다.

민주당 전북특별자치도당 선거관리위원회(위원장 박영자)는 28일 임실군수 후보 결선투표 개표를 진행한 결과, 한 후보가 임실군수 후보로 선출됐다고 밝혔다.

한 후보는 심민 군수의 3선 연임 제한으로 무주공산이 된 이번 경선에서 김병이 예비후보와 결선을 치른 끝에 민주당 후보로 결정됐다.

앞서 민주당 전북자치도당 지난 20~21일 결선투표를 실시했지만, 결선 과정에서 ‘돈봉투 의혹’이 제기되자 중앙당이 개표를 보류하고 진상조사에 착수한 바 있다. 이후 최고위원회는 경선에 큰 영향이 없다는 판단을 내렸고 개표를 진행하는 쪽으로 정리됐다.

한 후보는 “남은 선거 기간 정정당당한 선거운동과 정책 제시에 힘쓰겠다”며 “경선에 함께한 후보들의 정책도 이어받아 통합의 길로 나아가겠다”고 밝혔다.

한 후보는 임실축협 조합장 출신으로, 농촌기본소득, 스마트농업, 돌봄·의료 인프라 확충 등을 핵심 공약으로 내세웠다.

임실군 면적의 72%를 차지하는 산림자원을 기반으로 ‘산지순환 경제 모델’을 제시하고 산지유통센터와 가공시설을 통해 연간 200억 원 규모의 경제 효과와 100여 개 일자리 창출에 나서겠다는 구상을 밝혔다.

그는 6·3 지방선거에서 무소속 한병락 예비후보 등과 본선을 치를 예정이다.

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