전북 기초의원 선거구 획정안 후유증 잇따라

익산지역 혁신당 단체장, 시의원 후보들 “획정안 기존 뛰던 후보들에게 불리”비판 타 지역에서도 크고 작은 불만 목수리, 완주에선 민주당 후보들도 불만 표출하기도

조국혁신당 익산시장 익산시의원 출마자들이 27일 기초의원 선거구 획정안에 반발하며 연좌농성을 벌이고 있다./백세종 기자

뒤늦은 공직선거법 개정으로 광역의원은 물론, 기초의원 선거구의 늦은 획정에 대한 후유증이 잇따르고 있는 가운데, 전북에서도 획정안에 반발하는 목소리가 끊이질 않고 있다.

오는 6·3 제9회 전국동시지방선거에서 익산시장과 익산시의원 선거에 출마하는 조국혁신당 임형택, 국호림, 박상우, 박중희 등 익산지역 선거 예비후보들은 27일 전북특별자치도 기초의원 선거구 획정안에 반발하며, 선거운동을 중단하고 획정안이 처리되는 28일까지 전북자치도의회 앞에서 연좌농성에 들어갔다.

이들은 연좌농성에 앞서 가진 기자회견에서 “이번 전북도의 획정안은 표의 등가성과 평등선서의 원칙을 훼손한 제도적 문제로, 특정 정당의 의해에 맞춰 설계된 정치적 획정”이라고 비판했다.

조국혁신당 익산시장 익산시의원 출마자들이 27일 기초의원 선거구 획정안에 반발하며 기자회견도중 구호를 외치고 있다./백세종 기자

이들은 “전북도의 선거구 획정안은 익산의 자선거구를 신설하기 위해 조국혁신당 청년 시의원 후보들이 출마한 기존 가와 나의 선거구 의원 정수를 기존 3명에서 2명으로 줄이는 등 지역 대표성을 악화 시켰다”고 비판했다.

이어 “6~9개월간 선거운동을 했던 청년 정치인인 저희들의 노력은 물거품이 되고 다시 선거구 후보로 재등록해 해야 하는 깜깜히 선거가 됐다”고 호소했다.

아울러 “조국혁신당 후보들이 다른 지역보다 많은 익산지역에 이같은 선거구 획정안을 만든 것은 민주당의 일당 독점을 위한 지역정치의 퇴행적 결정”이라고 비판하기도 했다.

그러면서 “전북도 선거구 획정위원회는 기혁적인 읍면동 조정안을 즉각 폐기하고 민주당은 중대선거구제를 확대하는 한편, 전북도의회는 합리적인 선거구 획정안을 다시 수립해야한다”고 촉구했다.

선거구 획정안에 반발하는 목소리는 도내 타 지역에서도 크고 작게 표출되고 있고, 심지어 민주당 내에서도 나오고 있다.

앞서 지난 22일 민주당 완주군 기초의원 예비후보들은 기존 2인 선거구를 4인 선거구로 묶는 획정안에 반발하며 “지역 대표성과 주민 참여 위축 등의 우려가 있다”주장하기도 했다.

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