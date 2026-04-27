[속보] 특검, 김관영 도지사 ‘내란 동조’혐의 소환 통보

김관영 도시자 / 연합뉴스 제공

3대 특검(내란ㆍ김건희ㆍ순직 채상병) 잔여 사건을 수사하는 권창영 특별검사팀이 김관영 전북도지사를 대상으로 내란 동조 혐의의 피의자 신분 출석을 요구했다.

종합특검팀은 27일 내란 동조 혐의로 김 지사에게 오는 30일 출석을 요구했다고 밝혔다.

지난 2월 조국혁신당 전북특별자치도당은 12·3 비상계엄 당시 전북도청 청사의 출입을 통제했다며 김 지사와 도내 자치단체장을 고발한 바 있다. 혁신당 전북도당은 “당시 전북도청과 도내 8개 시·군 청사의 출입을 전면 통제하고 폐쇄했기에 이들을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 2차 종합특검에 고발한다”고 밝혔다.

문준혁 인턴기자

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