순창군수 선거 의혹 공방…오은미 “자금 밝혀라” vs 최영일 “원칙 처리"

하천부지 조경수·정치자금 펀드 의혹 제기…“재산 증가 납득 어렵다” 최영일 측 “벌금 등 원칙 처리·미반환 펀드 환급”…조경수 매각 자금 해명

28일 오은미 진보당 순창군수 후보가 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. /이준서 기자

진보당 오은미 순창군수 후보가 더불어민주당 소속 최영일 현 군수를 상대로 각종 의혹을 제기하며 공세를 벌였다.이에 최 군수 측은 즉각 반박에 나서며 공방이 격화되고 있다.

오 후보는 28일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “겉만 화려한 군정 뒤에 불공정 의혹이 이어지고 있다”며 관용차 사적 사용과 아파트 구입 자금 출처, 정치자금 펀드 운영, 가족 관련 공유재산 사용 문제 등을 제기했다.

특히 “최 군수 친동생이 하천부지에 조경수를 불법 식재했는데도 묵인된 것 아니냐”며 “해당 부지는 과거 최 군수 소유였던 만큼 명확한 해명이 필요하다”고 주장했다.

또 “임기 중 재산이 약 3억 4000만 원 증가했는데, 아파트 구입 자금 1억 8000만 원 출처도 납득하기 어렵다”고 지적했다.

이에 대해 최 군수 측은 입장문을 통해 “(조경수 식재)관련 사안은 담당 부서에서 원칙에 따라 처리할 계획이며 필요 시 벌금 부과 등 조치가 이뤄질 것”이라고 밝혔다.

정치자금 펀드와 관련해서는 “당시 인적사항이 기재되지 않은 일부 가입자에 대해 반환이 이뤄지지 못했으나, 지역신문 공고 등을 통해 절차대로 환급할 계획”이라고 설명했다.

아파트 구입 자금에 대해서는 “보유 중인 조경수 판매를 통해 대출금 일부를 상환했다”이라고 해명했다. 다만 조경수는 공직자 재산등록 대상이 아니라고 덧붙였다.

관용차 사적 사용 의혹과 관련해서는 “문제가 된 차량은 순창군수가 장애인체육회장을 겸임하며 사용하는 차량으로, 공직자 재산등록에도 포함돼 있다”고 반박했다.

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