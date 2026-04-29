전북 찾은 김윤덕 장관 “새만금 개발, 이재명 정부 균형발전 첫 시험대”

“현대차 투자 요구, 되는 방향 원칙”…오후 새만금 현장 방문 5극3특 속 전북 역할 강조…광역교통망·스마트시티 속도전 공공기관 이전 “행정기관부터 상반기 윤곽”…집적 효과 중점 검토

김윤덕 국토교통부 장관이 29일 전북을 찾아 새만금 개발과 현대자동차 투자 지원을 이재명 정부 균형발전 정책의 핵심 과제로 꼽았다. /전북일보 자료사진

김윤덕 국토교통부 장관이 29일 전북을 찾아 새만금 개발과 현대자동차그룹 투자 지원을 이재명 정부 균형발전 정책의 핵심 과제로 꼽았다. 새만금이 단순한 지역 개발사업을 넘어 지방 투자 성공 여부를 가늠할 첫 시험대라는 인식이다.

김 장관은 이날 전북특별자치도의회 기자실에서 간담회를 갖고 “새만금은 전북의 한 영역에서 벌어지는 일이 아니라 이재명 정부가 추진하는 지방 투자의 첫 번째 숙제”라며 “이 일이 흔들리면 2차, 3차 지방 투자도 흔들릴 수 있다”고 말했다.

그는 현대차의 새만금 투자와 관련해 “현대차가 요구하는 것은 되는 것을 원칙으로 검토하라고 국토부에 지시했다”며 “안 되는 사안이 있다면 그 이유를 정확히 보고받고 해법을 찾겠다”고 밝혔다.

그는 수상태양광 등 타 부처 협의가 필요한 사안에 대해서도 “필요하면 장관이 직접 나서 협의하겠다”고 했다.

김 장관은 새만금 개발 속도에 대해 “대통령의 가장 중요한 원칙은 전북도민을 더 이상 희망고문하지 말라는 것”이라며 “명확한 계획과 로드맵을 갖고 가능한 것부터 속도감 있게 추진해야 한다”고 말했다.

국토부는 새만금 스마트시티 추진과 기본계획(MP) 재수립, 철도·공항·도로 등 기반시설 확충을 함께 검토하고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관이 29일 전북을 찾아 새만금 개발과 현대자동차 투자 지원을 이재명 정부 균형발전 정책의 핵심 과제로 꼽았다.이날 기자간담회에서 김 장관이 관련 발언을 하고 있다./백세종 기자

‘5극3특’ 구상에서 전북이 뒤처지는 것 아니냐는 우려에는 선을 그었다.

김 장관은 “3특이 5극보다 작거나 뒤처진다고 보지 않는다”며 “오히려 전북은 현대차 투자 등으로 다른 지역의 부러움을 받고 있다”고 말했다. 이어 “전주권이 대도시권 광역교통망에 포함된 만큼 국토부 안은 정리했고, 기획재정부와 협의해 지방 광역교통 투자를 기존보다 키우는 방향으로 추진하고 있다”고 설명했다.

김 장관은 올해 상반기 윤곽이 나올 전망인 공공기관 2차 이전과 행정기관 이전 사안에 대해 “행정기관은 세종 이전을 원칙으로 속도감 있게 추진하고, 공공기관은 300개 안팎을 검토 중”이라며 “수도권 잔류 최소화를 넘어 가능한 한 집적 효과가 나도록 산업 연계와 정주 여건, 교육 환경을 함께 보겠다”고 했다.

특히 그는 행정과 공공기관 이전 중 행정기관을 먼저 이전하는 방향으로 생각하고 있다고도 했다. 행정이 먼저 이전하는 수순이 공공기관 추가 이전 등 순리적으로 이뤄질수 있다는 취지에서다.

전북의 금융중심지 기능과 관련해서는 “자산운용 기능 집적화는 방향의 문제”라며 “특정 기관 이전설은 아직 테이블에 오른 바 없다”고 답했다.

그러면서도 “국민연금 기금운용본부 이전 이후 은행권 유입 등 성과가 나타난 만큼 여기에 무엇을 더 얹을지 고민해야 한다”고 덧붙였다.

아울러 김 장관은 새만금개발청장과 차장 공석 문제에 대해서는 “좋은 사람을 고르고 있다”며 “국토부 장관으로서 공백 기간에는 제가 겸임한다는 생각으로 챙기고 있다”고 설명했다.

김 장관은 이날 간담회 이후 새만금 현대차 투자 예정지를 찾아 현장 상황과 지원 과제를 점검했다.

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