[줌] 보이스피싱 범죄 막은 전북은행 효자동지점 전유리 대리

로맨스스캠 정황, 고객의 송금 막아 보이스피싱 예방

전 대리 "앞으로도 보이스피싱 범죄 막기 위해 노력"

전북은행 효자동지점 전유리 대리. 본인 제공

“통화로 돈 이야기가 나오면 무조건 중단해주세요”

보이스피싱을 예방해 경찰로부터 감사장을 받은 전북은행 효자동지점 전유리 대리의 당부의 말이다.

전대리는 최근 어머니와 함께 방문한 고객에게 '외국에서 물건을 구입해 관세를 내야 한다'는 송금 요청을 받았다. 송금 사유를 확인한 전대리는 로맨스스캠 정황을 확인하고 송금을 막아 보이스피싱 피해를 예방했다. 해당 소식을 접한 전주완산경찰서 효자지구대는 전 대리에게 감사장을 수여했다.

로맨스스캠은 SNS나 애플리케이션을 이용해 불특정 다수의 이성에게 접근해 친분을 쌓은 뒤 결혼이나 사업 등에 자금이 필요하다며 돈을 요구하는 보이스피싱 수법이다.

그는 “당시에 고객에게 받았던 문자메시지 내용을 보여달라고 요청드리니 해외에서 달러를 들고 못 들어와 물품으로 보내는데 관세를 내면 찾을 수 있다는 내용이었다”며 “메신저 대화 캡처를 추가로 확인해보니 전형적인 로맨스스캠으로 판단됐다. 안내만으로는 설득이 되지 않아 즉시 112에 공조를 요청했고, 당시엔 혹시라도 송금이 이뤄질까 하는 긴장감이 있었다”고 설명했다.

보이스피싱 범죄를 목격할 때마다 안타까움이 크다고 한다.

전 대리는 “보이스피싱은 관계 형성, 긴급성 등으로 피해자들의 마음을 흔든다”며 “보이스피싱은 늘 급하게 혼자서 비밀로 행동을 하라고 하는데, 반대로만 하면 된다. 돈 이야기가 나오면 일단 전화를 끊고 숨을 한번 고르셨으면 좋겠다”고 말했다.

전 대리는 앞으로도 보이스피싱 범죄를 막기 위해 노력하겠다고 했다.

전 대리는 “지점 창구에서 고객들에게 보이스피싱 의심 정황을 안내하거나 절차를 설명해 드리고 있는데, 모두 고객들의 자산을 지키기 위한 안전장치이다”며 “불편하더시더라도 한 번만 더 같이 확인해주셨으면 좋겠고, 전북은행에서 보이스피싱 예방을 위한 교육이나 다양한 홍보활동을 펼치고 있다. 시민들이 보이스피싱 범죄 피해를 입지 않도록 앞으로도 금융안전망 역할에 최선을 다하겠고, 보이스피싱 의심 사례가 생겨났을 때는 혼자 고민하지 마시고 반드시 은행과 상의를 해달라”고 했다.

