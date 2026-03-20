조봉업 단장, 새마을금고중앙회 이사 취임

조봉업 새마을금고중앙회 지도이사.

지방시대위원회 조봉업 기획단장이 최근 새마을금고중앙회 지도이사에 취임했다.

이번 주부터 새마을금고중앙회 지도이사 업무를 공식적으로 시작한 조 지도이사는 행정안전부 출신 고위관료로 지역균형·지방분권 전문가로 불린다.

전북 고창 출신으로 행정고시(36회)를 통해 공직에 입문해 행정자치부(현 행정안전부)에서 공직 생활을 시작, 행안부 복무과장과 재정정책과장, 대통령비서실 행정관, 유엔거버넌스센터 협력국장 등 중앙부처와 국제기구를 오가는 폭넓은 경력 쌓았다.

전북도 기획관리실장과 전주시 부시장, 전북도 행정부지사 등을 역임하며 공공기관 이전, 공공의대 설립, 군산조선소 등 지역 현안 해결을 적극 추진했다.

2023년, 국가균형발전위 자치분권위가 통합되면서 출범한 대통령 직속 지방시대위원회에서 기획단장으로 지역균형발전과 지방분권 관련 기획·조정 업무를 담당해 왔다.

앞으로 새마을금고중앙회의 전략 방향과 지역금융 활성화 등의 역할을 수행할 예정이다.

새마을금고중앙회는 상호금융과 지역경제 활성화를 목표로 설립된 비영리법인으로, 전국 새마을금고(1250여개)를 통합·지원하는 중앙기관이다.

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