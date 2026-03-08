민주당, 전북도지사 3자 경선 확정…'전북도 내란 동조 논란' 일단락

김이수 공관위원장 “공모 후보 전원 경선” 발표…김관영·안호영·이원택 3자 대결

더불어민주당이 6·3 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 경선을 김관영 현 지사와 안호영 국회의원, 이원택 국회의원의 3인 경선으로 확정했다.

그동안 지역 정치권의 화두였던 전북도의 12·3 비상계엄 대응 논란도 당내 검증 절차를 거쳐 사실상 일단락되면서 전북자치도지사 경선은 3자 대결 구도로 본격화할 전망이다.

김이수 민주당 중앙당 공천관리위원장은 8일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 가진 공천 심사 결과 발표 브리핑에서 전북과 제주 광역단체장 경선 후보를 발표하며 “공모한 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다”고 밝혔다.

이에 따라 전북도지사 민주당 경선은 김 지사와 안·이 의원이 맞붙는 3파전으로 치러지게 됐다.

제주도지사 경선 후보도 문대림 전 제주도지사와 오영훈 현 지사·위성곤 국회의원 등 3명으로 확정됐다.

민주당이 전북과 제주 모두 별도의 컷오프 없이 전원 경선 방침을 택하면서, 두 지역 모두 본격적인 당 경선 일정만 남겨두게 됐다.

민주당 중앙당 공관위는 전북도의 12·3 비상계엄 당시 대응을 둘러싼 논란으로 공천 심사결과 발표를 미뤄왔다.

그러나 최근 중앙당 검증 절차를 통해 관련 사실관계를 확인했고, 이날 경선 후보를 확정하면서 당내 논란도 사실상 정리되는 분위기다.

특히 공관위가 이원택 의원이 제기한 ‘내란 동조’ 논란을 김 지사의 컷오프(공천 배제)로 결정할 만한 중대한 결격 사유로 보지 않았다는 방증이자, 최종적인 판단은 권리당원과 도민들의 투표를 통해 가리겠다는 의미로 풀이되고 있다.

앞서 김 지사는 지난 6일 중앙당 공천관리위원회 검증소위원회에 참석해 당시 상황에 대해 직접 설명한 것으로 전해졌다. 김 지사는 전북도의 도청 출입 통제와 언론 취재 제한 논란 등에 대해 “청사 폐쇄는 사실이 아니며 평상시 수준의 방호 조치였을 뿐”이라는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

이번 후보 확정으로 전북도지사 경선은 현직 프리미엄을 가진 김 지사, 동부권 기반을 갖춘 안 의원, 도당위원장 출신인 이 의원이 경쟁하는 구도로 확정됐다. 각 후보의 기반과 강점이 뚜렷한 만큼, 향후 경선 과정에서는 조직력과 확장성, 정책 경쟁력이 함께 시험대에 오를 것으로 보인다.

민주당은 경선 일정과 방식도 조만간 확정할 계획이다. 중앙당 선거관리위원회가 일부 지역 광역단체장 경선 일정을 공개했기에 그만큼 후보 발표가 늦어진 전북도지사 경선일정은 늦어질 수밖에 없다는 관측이 나온다.

도내 정치권 관계자는 “후보가 확정되면서 그동안 제기됐던 논란은 정리되고 이제는 정책과 비전 경쟁이 본격화될 것”이라며 “결선투표 여부와 세 확장 전략이 향후 경선 판세의 핵심 변수가 될 것”이라고 분석했다.

