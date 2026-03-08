민주당 전북도지사 경선, 김관영-이원택 ‘내란 대응 공방’ 중앙당 판단 주목

8일 오후 검증위·공관위·최고위 연쇄 회의…‘계엄 대응’ 검증 결과 따라 경선 구도 결정

3일 전북특별자치도청 브리핑룸에서 김관영 도지사가 전북 방산산업 관련 기자회견을 갖고 있다. /전북도

더불어민주당 전북특별자치도지사 후보 경선 구도가 8일 사실상 분수령을 맞는다. 전북도의 ‘12·3 비상계엄 대응 논란’을 둘러싼 당내 검증 절차가 이날 잇따라 열리면서 전북도지사 경선 방향이 결정될 것으로 보이기 때문이다.

민주당은 이날 오후 중앙당 검증위원회와 공천관리위원회, 최고위원회의를 잇달아 열고 지방선거 공천 관련 주요 사안을 논의할 예정이다. 당 안팎에서는 검증위와 공관위 논의를 거쳐 전북지사 경선 후보와 방식이 사실상 확정될 수 있다는 전망이 나온다.

김관영 지사는 지난 6일 중앙당 공천관리위원회 검증소위원회에 참석해 12·3 비상계엄 당시 전북도의 대응과 관련한 의혹에 대해 직접 설명한 것으로 전해졌다.

김 지사는 당시 도청 출입 통제와 언론 취재 제한 논란 등에 대해 “청사는 평상시 야간의 시설 방호 수준의 조치가 이뤄졌을 뿐 폐쇄는 사실이 아니다”는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 특히 기자 출입을 막았다는 지적에 대해서도 “당시 도청에 들어와 자유롭게 취재한 출입기자들이 있었다”며 관련 의혹을 적극 해명한 것으로 전해졌다.

이번 검증은 김관영 지사와 이원택 의원 간 ‘비상계엄 대응 논란’ 공방이 격화되면서 중앙당 차원에서 사실관계를 확인하기 위해 진행됐다. 앞서 이 의원은 전북자치도가 작성한 비상계엄 대응 문건 등을 근거로 전북도의 당시 대응을 문제 삼으며 김 지사에 대한 공세를 이어왔다.

양측의 공방이 이어지면서 민주당 내부에서도 전북도지사 공천을 두고 고심이 깊어지는 분위기다. 당 지도부는 서울·경기·경남 등 주요 지역 광역단체장 공천을 속속 진행하고 있지만 전북은 경선 일정조차 확정되지 않으며 공천 작업이 지연되고 있기 때문이다.

민주당 공천관리위원회는 최근 경남지사 후보로 김경수 전 지사를 단수 추천하는 등 광역단체장 공천 작업에 속도를 내고 있다. 또 일부 지역 광역단체장 후보 선출 일정도 확정되면서 이달 말부터 다음달 중순까지 결선투표가 진행될 예정이다. 정치권에서는 전북도지사 민주당 후보 경선 역시 이르면 4월 초 치러질 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

관건은 이날 검증위와 공관위 논의 결과다. 검증 결과에 따라 경선 후보 확정과 경선 일정이 동시에 결정될 가능성이 크기 때문이다. 현재 전북도지사 경선은 김관영 지사와 안호영·이원택 의원의 3자 구도로 펼쳐지고 있다.

도내 정치권의 한 관계자는 “전북은 민주당이 강세 지역이라 비교적 무난하게 공천 일정이 진행될 것으로 예상됐지만 예상치 못한 계엄 대응 논란이 불거지면서 당 내부에서도 해석이 엇갈리는 분위기”라며 “검증 결과와 공관위 판단에 따라 경선 판도가 크게 달라질 수 있다”고 말했다.

서울=이준서 기자

