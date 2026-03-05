전북 시민단체 “‘내란 프레임’ 정치공세 중단해야”

참여자치 전북, ‘계엄 당일 도청 폐쇄’ 공방… “선전선동 정치 사라져야”

전북 시민단체가 최근 전북특별자치도지사 선거 더불어민주당 경선을 앞두고 제기되고 있는 ‘내란’논란을 중단해야한다고 촉구하고 나섰다.

참여자치전북시민연대(김남규 김영기 박경기 윤찬영 이강주)는 5일 성명을 내고 “제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북 정치권 일각에서 제기되는 ‘내란 방조’, ‘내란 동조’ 등의 표현은 도민사회의 분열과 갈등을 부추기는 심각한 언어 남용"이라고 비판했다.

연대는 성명에서 “최근 일부 정치권 인사나 정당이 현 전라북도지사를 향해 ‘내란 방조’라는 중대한 낙인을 반복적으로 제기하고 있지만 이처럼 헌정질서와 관련한 중대한 용어를 정치적 수사로 사용하는 것은 매우 신중해야 한다"며 “명확한 사법적 판단이나 객관적 결론이 없는 상태에서 ‘내란’이라는 단어를 정치적 공세의 도구로 활용하는 것은 민주주의의 기본 질서를 흔드는 일이라고”했다.

그러면서 “확인과 검증의 영역에 있어야 할 사안을 선거 국면에서 내란 프레임으로 단정적으로 몰아가는 행태는 책임 있는 공당의 자세라 보기 어렵다”고 지적했다.

연대는 이어 “더욱이 선거를 앞둔 시점에서 이러한 공세가 반복되는 것은 정책 경쟁을 회피하고 정치적 이득을 노리는 전략이라는 의심을 피하기 어렵다”며 “전북도민은 흑색선전과 감정적 선동이 아니라, 지역경제 회복과 민생 안정, 청년 일자리, 균형발전 등 실질적 대안을 제시하는 책임 있는 정치를 원한다”고 밝혔다.

그러면서 연대는 “반헌법, 반국가적 의미를 가진 중대한 표현을 정치적 공세 수단으로 사용하는 행위를 즉각 중단해야한다”며 “또 의혹 제기는 구체적 증거와 책임 있는 검증 절차 속에서 이루어져야 하며, 후보자들은 도정 비전, 민생 대책, 지역균형 발전 전략 등 정책 경쟁에 집중해서 도민과 유권자들의 선택을 받을 수 있도록 해야 한다”고 촉구했다.

연대는 “전북의 선거는 분열과 혐오의 언어가 아니라 품격과 책임의 언어로 치러져야 하며 비열한 네거티브 정치는 전북에서 사라져야 한다”며 “우리는 이번 선거가 공정하고 투명한 정책 중심 선거가 될 수 있도록 전북도민과 함께할 것”이라고 말했다.

백세종 기자

