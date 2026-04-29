김관영 지사, 특장차·친환경 상용차 미래 모빌리티 거점 점검

전국 유일 김제 특장차 검사·인증 인프라 점검, 산업 신뢰 강화 현대차 전주공장 방문, 친환경 상용차 라인 생산 전환 대응 점검

29일 김제 백구 특장차클러스터 내 특장차 검사지원센터를 방문한 김관영 전북특별자치도지사가 와 자기인증센터를 방문해 관계자들과 간담회를 갖고 있다. /전북도

김관영 전북특별자치도지사는 29일 김제와 완주를 차례로 방문해 특장차 산업과 친환경 상용차 생산 현장을 점검하고 전북 미래 모빌리티 산업 육성 방향을 살폈다.

김 지사는 먼저 김제 백구 특장차클러스터 내 특장차 검사지원센터와 자기인증센터를 찾아 운영 현황과 기업 지원 기능을 확인했다.

김제 특장차클러스터는 약 70만㎡ 규모에 861억 원이 투입된 전국 유일의 특장차 전문 집적단지로, 관련 기업과 연구 기관이 모인 전북의 대표 산업 거점이다.

이 가운데 검사지원센터와 인증센터는 정기·종합·튜닝검사부터 성능시험까지 아우르는 핵심 인프라로, 기업의 기술 신뢰성 확보와 시장 진입을 뒷받침하는 역할을 담당하고 있다.

김 지사는 “지금 특장차 산업은 전동화·스마트화라는 거대한 전환기를 맞고 있다”며 “검사와 인증은 단순한 행정 절차가 아니라 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라고 강조했다.

이어 그는 “공정하고 신뢰성 높은 검사·인증 체계를 바탕으로 전북 기업들이 글로벌 시장에서도 당당히 인정받을 수 있도록 중심 역할을 다해달라”고 당부했다.

이후 김 지사는 완주 현대자동차 전주공장을 방문해 생산 현황을 보고받고, 친환경 상용차(LT2) 생산라인을 살펴봤다.

현대차 전주공장은 연간 3만 6000대 규모의 트럭·버스를 생산하는 국내 최대 상용차 생산기지로, 전북 제조업과 고용을 이끄는 핵심 축이다.

특히 내년에 양산될 예정인 LT2 라인은 전기·LPG 기반 친환경 상용차 생산 확대를 위한 전략 설비로, 전주공장의 미래 경쟁력을 가늠할 중요한 인프라로 평가받고 있다.

전북특별법을 활용한 출고 전 임시운행 허가 특례 도입도 추진 중이다.

이 특례는 기존 ‘출고 후’ 중심의 임시운행 허가 체계를 ‘출고 전 단계’까지 확장하는 것이다.

외부 협력업체 특장 공정 확대, 생산 공정 유연성 확보, 제조·특장·출고 간 리드타임 단축, 지역 부품·특장기업 참여 확대 등 산업 전반의 효율성과 파급 효과를 동시에 높일 것으로 도는 기대하고 있다.

이를 통해 도는 단순 생산기지를 넘어 제도·기술·생산이 유기적으로 결합된 산업 혁신 모델을 구현해 나간다는 구상이다.

김 지사는 “전주공장은 오랜 세월 전북 자동차 산업을 지탱해 온 든든한 중심축”이라며 “LT2 생산라인 신설은 친환경 상용차 시대로 나아가는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.

그러면서 김 지사는 “전북특별법 등 제도적 기반을 적극 활용해 기업의 생산성과 시장 대응력을 높이고, 새만금과 연계한 미래 모빌리티 산업 지도를 함께 그려가겠다”고 덧붙였다.

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