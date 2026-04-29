이원택, 전북특별자치도지사 예비후보 등록…본선 행보 돌입

국회의원직 사퇴, 29일 전북선관위 등록 완료…내달 1일 선거사무소 개소식

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보.

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보가 29일 예비후보 등록을 마치고 6·3 지방선거 본선 행보에 들어갔다.

이 후보는 이날 오후 3시 전북특별자치도선거관리위원회를 찾아 전북도지사 선거 예비후보 등록을 완료했다.

지난 28일 군산·김제·부안을 국회의원직을 내려놓은 이 후보는 “예비후보 등록은 민주당 승리를 넘어 전북의 성공과 이재명 정부 성공을 향한 출발”이라고 밝혔다.

이 후보는 “지난 6년간 국회에서 전북 발전을 위해 누구보다 많은 땀을 흘렸다”며 “국회의원직 사퇴는 마침표가 아니라 더 큰 전북을 위한 쉼표”라고 말했다.

이어 “지방선거에서 압도적으로 승리해 전북의 획기적 발전을 이끌겠다”며 “현대차의 새만금 9조원 투자 조기 실행과 국가예산 확보, 산업 경쟁력 강화에 온 힘을 쏟겠다”고 강조했다.

예비후보 등록을 마친 이 후보는 다음 달 1일 선거사무소 개소식을 시작으로 도민 소통과 각계 의견 수렴에 나설 계획이다.

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