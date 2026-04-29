박형배 전북도의원 예비후보, 이병철 의원 의혹 제기

박 “일감 몰아주기, 위장전입 의혹⋯다시 검토해야” 이 “말도 안 되는 의혹, 경선 이후 법적 대응 예정”

박형배 전북도의원 예비후보가 29일 전주시청 기자실에서 ‘이병철 도의원 공천 심사 관련 핵심 쟁점 검증 촉구’ 기자회견을 열고 발언하고 있다. /강정원 기자

박형배 전북도의원 예비후보가 29일 “이병철 전북도의원 관련 의혹이 검증 없이 적격 판정을 받았다"면서 더불어민주당 전북특별자치도당에 재검증을 촉구했다. 이 의원은 “사실 무근”이라고 반박했다.

민주당 전북도당 공직선거후보자추천관리위원회는 지난 28일 정섬길·장재희 전주시의원과 이병철 도의원 건과 관련해 운영위원회를 열었다. 심사 결과 전주시의원은 부적격, 이 의원은 적격 판정을 받았다.

박 예비후보는 “핵심 쟁점에 대한 검증이 충분히 이뤄지지 않았다고 본다. 전면적인 재검토가 필요하다고 생각해 재심을 청구하기로 했다”고 밝혔다.

그는 “기존 사립학교 4곳의 ‘이끼액자’ 계약 의혹에 더해 동일 업체가 복지관 8곳 납품에 관여한 것으로 보이는 추가 정황이 드러났다”고 주장했다.

또 “예비후보 등록 직후 중앙선거관리위원회에 공개된 주소지는 전주시 완산구 척동9길이었다. 권리당원의 한 표가 중요한데, 이후 전주시 완산구 호암로로 변경했다”며 위장전입 의혹도 같이 제기했다.

이에 대해 이 의원은 전북일보와의 통화에서 “사립학교·복지관 모두 아는 사람이 한 명도 없다”고 단호하게 말했다.

그러면서 “위장전입도 말이 안 된다. 이전에 효자4·5동이 한 동이었다. 지금은 분동이 됐다”며 "저는 효자5동 도의원인데, 집은 효자4동에 있다. 왜 그렇게 사느냐고 해서 선거사무소 자리를 바꿨다가 다시 복귀한 것이다”고 정면 반박했다.

이어 “일일이 대꾸할 필요가 없다”며 “경선이 끝난 뒤에 명예훼손·선거 방해 등으로 법적 대응하려고 준비 중이다”고 전했다.

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