선관위, 경찰에 ‘이병철 도의원 의혹’ 수사 의뢰

공직선거법 위반 혐의⋯"검토 중 수사 필요 판단" 지난 29일 완산경찰서 수사과에 관련 사안 이첩

전라북도선거관리위원회 전경

전주시완산구선거관리위원회는 30일 이병철 전북도의원 의혹과 관련해 전주완산경찰서에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

앞서 박형배 전북도의원 예비후보가 지난 29일 전주시청 기자실에서 이 도의원 관련 전주 관내 복지관 8곳 납품 정황 관여, 주소지 변경 관련 위장전입 의혹 등에 대해 문제를 제기하며 논란이 불거졌다.

이에 대해 이 의원은 "사립학교·복지관 모두 아는 사람 한 명 없고, 위장전입도 말이 안 된다”며 “모두 사실무근이다. 일일이 대응하지 않고, 경선 후 명예훼손·선거 방해 등 법적 대응하려고 준비 중”이라며 의혹을 전면 부인했다.

이날 전북일보 취재를 종합하면 지난 21일 완산구 선관위에 이병철 전북도의원과 관련해 신고·제보가 접수된 것으로 확인됐다. 이후 제출 자료를 검토하는 과정에서 수사가 필요하다고 판단해 사안 일부를 완산경찰서 수사과에 이첩했다.

완산구 선관위 관계자는 “제보자가 제출한 자료를 검토한 결과 수사가 필요하다고 판단했다. 29일 자로 전주완산경찰서 수사과에 관련 사안을 이첩한 것이 맞다”며 “자세한 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

경찰 관계자 역시 “지난 29일 선관위로부터 공직선거법 위반 관련 수사 의뢰가 들어온 것은 맞다”며 “조사 중인 사안으로 자세한 내용을 언급할 수 없다”고 전했다.

박현우·김문경 기자

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