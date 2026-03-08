‘왕과 사는 여자’는 정읍 칠보 출생…단종의 왕비 ‘정순왕후(定順王后)’ 추모제

1000만 관객 영화 ‘왕과 사는 남자’ 흥행으로 관심 높아져, 출생지에서 추모제 개최

2024년9월4일 열린 '제1회 정순왕후 추모제'에서 추모제례가 봉행되고 있다. 사진=임장훈 기자

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객을 넘어서며 조선 6대와 단종의 비(妃) 정순왕후(定順王后)에 대한 관심도 높아지고 있다.

전 국민의 관심을 끌고 흥행돌풍이 지속되면서 단종과 영월 호장 엄흥도, 유배지 영월 청령포가 주목받고 있지만 영화속에 정순왕후에 대한 내용은 없다.

영화에서는 등장하지 않았지만 단종의 비 정순왕후는 조선왕조 500년 동안 호남(전북특별자치도 정읍시 칠보면)에서 태어난 유일한 왕비이다.

제1회 정순왕후 추모제에서 정읍시립국악단원들이 진혼 굿으로 애달픈 삶을 위로하고 있다. /사진=송암문화재단

본관은 여산(礪山)이며 판돈녕부사 송현수(宋玹壽)의 딸로 1453년(단종 1년) 간택되어 이듬해에 왕비에 책봉되었다.

수양대군에 의해 유배당한 단종이 죽은 후 매일 앞산의 봉우리에 앉아 강원 영월을 향해 통곡하며 단종의 명복을 빌었다고 전해진다. 단종을 배척한 세조나 왕가의 도움을 거부하고 염색과 바느질로 연명하며 82세까지 살았다.

정순왕후의 숭고하고 애달픈 삶을 기리는 ‘추모제’가 지난2024년부터 태생지(정읍시 칠보면 시산리 740) 일원에서 개최되고 있다.

2025년 9월13일 ‘제2회 정순왕후 추모제’에서 정읍시립국악단이 창무극을 공연하고 있다. /사진=임장훈 기자

정순왕후 선양회(회장 송기혁), 송암문화재단 주최로 2회째 열린 추모제는 ‘추모제례’, ‘출향행사’ ‘추모시 낭송 및 헌사’, 정읍시립국악단 ‘진혼 굿’ 과 추모를 위해 새롭게 창작한 창무극 공연 등이 펼쳐졌다.

추모제에서 송암문화재단 송기도 고문(전북대 명예교수)은 “그동안 서울 종로구와 경기 남양주 등지에 정순왕후를 기리는 추모행사가 진행됐지만 실제 정순왕후 태생지인 정읍 칠보에서 추모행사가 없어 안타까웠다”며 “지역 주민의 성원과 관심이 정순왕후의 삶을 더 많은 이들과 공유하는 힘이 될 것이다"고 말했다.

정읍=임장훈 기자

