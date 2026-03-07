민주당 광역단체장 후보 경선일정 확정… 전북은?

서울·경기·전남광주·울산 경선일정 공지…지역별로 이달말, 내달 19일 이후 결선 투표 전북은 더 늦어질 가능성 높아…민주당 전북도당은 공관위 심사결과 또 비공개 ‘빈축’

민주당 중앙당 광역단체장 경선일정 공지./홈페이지

더불어민주당이 6·3 제9회 전국동시지방선거 4개 지역의 광역단체장 후보 선출일정을 확정했다.

공천관리위원회에서 후보들을 발표한 지역들로, 지역별로 이달 말, 다음달 19일 이후 결선투표가 진행된다. 이에따라 전북특별자치도지사 민주당 후보 경선 역시 이르면 4월초에 치러질 가능성이 높게 점쳐지고 있다.

그런 가운데, 민주당 전북특별자치도당 공천관리위원회도 심사를 마쳤는데, 당자사들에게 개별통보만 하고 공표하지 않아 여전히 ‘깜깜이 공천‘이라는 빈축을 사고 있다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 지난 6일 오후 ‘제9회 전국동시지방선거 시·도지사 후보 선출을 위한 경선일정 (서울, 경기, 전남광주, 울산)'을 홈페이지에 공지했다.

서울은 예비경선을 오는 23일과 24일 진행하며 본 경선은 다음달 7일부터 9일까지 진행되며, 결선이 있을 경우 다음달 17일부터 19일까지 진행한다.

본 경선에는 상위 3명의 후보가 진출하며 과반 득표자가 없을 경우 결선투표가 진행된다.

경기도는 예비경선을 이달 21일과 22일, 본 경선을 다음달 4일부터 7일까지 진행한다. 예비경선 이후 본 경선에는 3명이 진출하며 결선을 진행하게 될 경우 다음달 15일부터 17일까지 진행한다.

후보가 3명인 울산의 경우 예비경선 없이 본 경선을 이달 18일부터 20일까지 치른다.

전남광주특별시는 예비경선을 이달 19일과 20일, 본 경선을 다음달 3일부터 5일까지 진행하며 본 경선에는 상위 후보 5명이 올라간다.

당원투표 50%·ARS(자동응답) 여론조사 50%로 치러지는 본 경선의 경우 민주당 지지층과 무당층을 대상으로 한 역선택 방지 조항이 포함된 여론조사를 적용했다.

현행 민주당 당헌·당규상 시민공천배심원제를 적용할 경우 배심원단 투표로 후보자를 선출하도록 돼 있다.

다만 민주당 최고위원회는 전남광주특별시 경선에서는 이를 미적용하고 정책배심원제를 도입, 의결권 대신 정책 검증 기능만 부여키로 했다. 현재 일부 후보가 최고위 결정에 반발하고 있는 상태다.

선관위 부위원장을 맡고 있는 홍기원 의원은 이날 “소수의 배심원에게 투표권을 주면 당원주권주의와 어긋나게 된다”며 “(투표) 가중치가 1000~3000 정도 올라가게 돼 실질적인 운영에 상당한 문제가 있을 걸로 보인다”고 이유를 밝혔다.

이외에도 선관위는 예비경선 과정에선 후보 간 토론회를 1회 진행한다. 다만 일부 서울시장 예비후보들이 예비경선 토론 횟수를 기존 1회에서 2회로 늘려달라고 건의하는 만큼 방안을 강구하겠다는 입장이다.

이미 후보들이 결정된 지역의 경선일정이 잡히면서 전북특별자치도지사 경선일정도 이르면 3말, 늦어도 4월 초에 결정될 전망이다.

3명의 각 후보진영에서는 본 경선 등에서 압도적으로 승리하기를 원하지만 그동안 실시된 각종 여론조사에서 월등히 앞서는 후보가 없어 결선까지 치러질 가능성도 배제할수 없다.

한편, 민주당 전북자치도당 공천관리위원회(위원장 이재운)는 6일 전체회의를 열고 공직 후보자 부적격 여부 심사 결과를 7일 발표했다. 심사결과 일부 부적격 후보자에 대해서는 예외적용 인정 절차를 진행하기로 했다. 예외적용 대상자는 중앙당 최고위원회 검토를 거쳐 재심사 여부가 결정된다.

확정된 부적격자는 총 35명으로, 기초단체장의 경우 후보자 60명 가운데 부적격 8명, 예외적용 3명이며, 광역의원은 후보자 80명 가운데 부적격 6명, 예외적용 1명이다. 기초의원은 후보자 292명 가운데 부적격 21명이다.

부적격 등 심사 결과에 이의가 있는 후보자는 결과 공표 시점부터 24시간 이내에 재심 신청이 가능하다.

기초단체장은 중앙당 공직선거후보자재심위원회, 광역·기초의원은 도당 공직선거후보자재심위원회에 각각 재심을 청구할 수 있다.

그러나 도당은 지난 예비후보심사에 이어 이번 심사결과도 개별통보만 하고 공표하지 않아 당원 및 유권자들의 선택의 폭을 지나치게 제한하고 있다는 비판이 계속되고 있다.

백세종 기자

