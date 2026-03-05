전북도 공무원노조 “내란 동조 의혹은 공직자 낙인찍기”

송상재 위원장, 전북 공직자 계엄 부역 주장 반박 야간 청사 폐쇄 정례 행정…허위 주장 철회 촉구

송상재 전북특별자치도 공무원노조 위원장

전북특별자치도 공무원노동조합이 ‘내란 동조’ 의혹 제기와 관련해 허위 주장을 즉각 중단하라며 강하게 반발했다.

전북자치도 공무원노동조합(위원장 송상재)은 5일 성명서를 내고 “지난해 11월 일부 단체가 제기했던 의혹이 지방선거를 앞두고 다시 제기되고 있다”며 이 같이 꼬집었다.

앞서 전날 이원택 의원은 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 “김관영 지사가 윤석열 내란을 방조했다”고 주장하며 당시 행정안전부의 청사 출입 통제 지시 이행 등을 거론하며 대응을 문제 삼았다.

노조는 제기된 의혹과 관련해 “전북도와 14개 시·군의 야간 청사 폐쇄는 특정 지시나 계엄과는 무관한 정례적인 행정업무”라고 김 지사의 입장과 결을 같이 했다.

이어 “청사 보안과 관리를 위해 수십 년간 이어져 온 일상적인 절차를 불법 계엄 동조나 내란 부역으로 둔갑시키는 것은 행정의 기본 원칙조차 무시한 왜곡 선동”이라고 주장했다.

노조는 당시 상황에 대한 판단 역시 현장 공무원들이 가장 잘 알고 있다고 강조했다.

노조는 “소위 ‘내란의 밤’에 동조가 있었는지 여부는 그날 일선 현장을 지킨 공무원들이 가장 잘 안다”며 “진실이 궁금하다면 현장 공무원들에게 직접 물어보라”고 밝혔다.

그러면서 “현장의 목소리는 외면한 채 정치적 공방만 이어가는 것은 납득하기 어렵다”고 덧붙였다.

또 노조는 공무원들을 향한 의혹 제기가 ‘인격 살인’에 해당한다고 강하게 비판했다.

노조는 “3개월 전 경고에도 불구하고 공무원을 내란 세력의 하수인으로 모는 행위는 공직자를 가족과 이웃 앞에서 고개 들지 못하게 만드는 잔인한 인격 살인”이라며 “근거 없는 의혹 제기는 공무원을 위축시키고 도민 행정 서비스의 질을 떨어뜨리는 결과로 이어질 것”이라고 지적했다.

노조는 공무원을 내란 부역자로 낙인찍는 허위 주장 철회와 사실을 왜곡해 행정의 중립성을 훼손하고 공직 사회를 분열시키는 시도 중단 등을 요구했다.

송 위원장은 “공무원은 어느 진영의 도구도, 정치적 유불리를 위한 희생양도 아니다”며 “도의 행정을 지키기 위해 조합원들과 끝까지 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

김영호 기자

