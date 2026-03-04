부안 격포, 서해의 비경 품은 ‘체류형 관광 거점’ 돛 올린다

모든 인허가 절차를 완료, 오는 3월12일 본격적인 착공

부안 격포 대규모 관광개발 사업‘ 조감도. 서해의 비경을 품은 18홀 골프장과 관광호텔이 들어서 부안의 새로운 랜드마크가 될 전망이다./부안

부안군은 대표 민자유치 사업인 ‘격포 대규모 관광개발 사업’의 모든 인허가 절차를 완료하고, 오는 3월 12일 본격적인 공사에 착수한다고 밝혔다.

지난 2020년 9월 민간사업자 모집 공고로 첫발을 뗀 이번 사업은 2024년 4월 전략환경영향평가 협의를 시작으로, 같은 해 8월 ‘변산지구 관광휴양형 지구단위계획’ 결정을 이끌어내며 사업의 뼈대를 세웠다.

이어 2025년 4월 계획의 구체성을 더한 지구단위계획 변경 고시와 7월 관광숙박업 승인을 득하며 숙박 시설의 기반을 닦았다. 올해 1월 환경영향평가(본안) 협의 완료에 이어, 지난 2월 골프장 조성을 위한 체육시설업 사업계획 승인까지 최종 통과하며 착공을 위한 모든 준비를 마쳤다.

총 1,221억 원의 민간 자본이 투입되는 이번 사업은 18홀 규모의 대중제 골프장과 67실 규모의 프리미엄 관광호텔을 핵심으로 한다. 특히 새롭게 조성될 골프장은 격포가 가진 천혜의 해양 경관을 설계에 적극 반영했다.

탁 트인 서해를 배경으로 라운딩을 즐기고, 붉은 노을을 조망할 수 있는 독보적인 조망권은 국내외 골퍼들을 사로잡을 것으로 기대된다. 이처럼 서해바다의 비경을 담은 골프장과 프리미엄 관광호텔이 연계된 복합 관광 인프라는 부안을 대표하는 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망다. 이는 그동안 잠시 들렀다 가는 ‘경유형 관광지’에 머물렀던 부안을 레저와 휴양이 결합된 ‘체류형 관광 거점’으로 탈바꿈시키는 결정적 계기가 될 것으로 보인다.

이번 사업은 단순한 시설 건립을 넘어 부안의 관광 패러다임을 전환하는 결정적인 계기가 될 전망이다. 대규모 민자 유치를 통한 양질의 일자리 창출은 물론, 관광객 유입에 따른 생활인구 확대 등 실질적인 지역 상생 효과가 기대된다.

권익현 부안군수는 “이번 사업은 지역 경제에 활력을 불어넣고 지방소멸 위기를 극복하는 미래 성장동력이 될 것”이라며 “생활인구 확대와 양질의 일자리 창출 등 실질적인 지역 상생 효과로 이어지도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

부안=김동수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지