백년시장 이어 K-관광마켓 선정, 전주남부시장 ‘겹경사’

작년 말 중기부 백년시장 육성 공모, 3일 복합문화공간 오픈 4일 문체부·관광공사 K-관광마켓 2기 선정된 전주남부시장 전북 넘어 한국 대표하는 필수 관광 코스로 자리매김할 기회

4일 문화체육관광부와 한국관광공사에서 선정한 K-관광마켓 2기에 이름을 올린 전주남부시장 내부. /전북일보 자료사진

600년 역사를 자랑하는 전주 남부시장이 백년시장 육성 사업에 이어 K-관광마켓에 이름을 올렸다. 최근 복합문화공간 ‘모이장’을 개관하는 등 전통시장 활성화를 위한 돌파구를 모색하는 전주남부시장의 행보에 관심이 쏠리고 있다.

조선시대 ‘3대 시장’이라고 불릴 정도로 번성했던 남부시장은 전국 최초로 청년몰이 들어서고, 주말 야시장까지 성공하며 전통시장 활성화의 대표 사례로 자리매김했다. 주변에 대표 관광지인 한옥마을, 객사가 인접해 있어 밤낮 없이 사람들의 발길이 끊이지 않는 곳 중 하나다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 4일 전주남부시장을 포함해 전국 10개 권역 전통시장 11곳을 글로벌 관광 명소로 육성하는 K-관광마켓 2기로 최종 선정했다고 밝혔다.

선정된 시장은 시장별 브랜드 전략 수립, 해외 마케팅 강화, 체류형 관광 상품 개발 등 맞춤형 지원을 받게 된다. 외국인 관광객의 이용 편의를 개선하고, 체험 프로그램을 확충해 방문객 체류 시간을 늘려 지역 소비를 촉진한다는 계획이다.

또 공사·지자체·상인회 간 협력 체계를 바탕으로 글로벌 관광형 전통시장 모델을 전국으로 확산해 나갈 방침이다.

지난해 말 중소벤처기업부의 백년시장 육성 공모사업에 최종 선정된 지 3개월 만에 맞은 희소식이다.

당시 시장 고유 브랜드 가치, 상인회 추진 의지, 기존 관광 콘텐츠 관련 문화·관광 연계성 등에서 높은 평가를 받아 전국 최종 2개 시장에 포함됐다.

이번 K-관광마켓 추가 선정은 남부시장이 가진 고유한 매력을 강화해 전북을 넘어 한국을 대표하는 필수 관광 코스로 자리매김할 기회라는 평가다.

여기에 전날 10년 숙원사업이었던 ‘모이장’의 문을 여는 등 연이은 성과를 거둔 남부시장이다.

전통시장 시설 현대화 사업의 일환으로 조성된 모이장(1층)은 1424㎡ 면적에 전북 특산물을 판매하는 공간을 비롯해 식음료 판매 공간과 공연장을 갖췄다. 크게 문화예술 공간인 놀장, 식음료 판매·여행자 휴식 공간인 만나장, 팝업 전시 공간인 업장, 특산품 판매 공간인 모다장으로 구성됐다.

새로운 변화를 꾀하는 남부시장은 상인회를 중심으로 보다 활력 있고 경쟁력 있는 전통시장의 모습을 갖춘다는 목표다.

오귀성 상인회장은 “전날 10년 만의 모이장 개관에 바로 다음 날 K-관광마켓 선정 소식까지, 겹경사가 터진 것 같다"며 “옛날에는 전통시장-대형마트가 양강 체제를 이룬다고 했는데, 지금은 대형마트도 상황이 어려워서 문 닫는 실정이다. 전통시장은 이미 침체될 만큼 침체됐다"고 말했다.

그러면서 “위기 속에서도 기회는 있다고 믿었다. 예전 방식으로는 전통시장이 발전하는 데 한계가 있다고 판단해 다양한 사업 공모에 도전하고 있다"면서 "현지인, 외지인뿐 아니라 지역 청년들이 함께 모여 놀 수 있는 공간으로 만들고 싶다. 앞으로 더 바빠지겠지만, 남부시장을 위해서 더 열심히 뛸 것이다”고 강조했다.

