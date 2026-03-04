군산시의회, 9일부터 상임위 전 과정 유튜브 생중계

정책 결정 투명성 강화·시민 알권리 확대

군산시의회 본회의장

군산시의회(의장 김우민) 오는 9일 개회하는 제281회 임시회부터 상임위원회 회의 전 과정을 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 생중계한다.

이번 조치는 지방자치의 열린 문화를 확산하고 시민의 알권리를 보장하기 위한 것으로, 그동안 시민단체 등을 중심으로 상임위원회 회의 공개를 요구해 온 목소리를 반영한 결정이다.

시의회는 2021년 11월 본회의 생중계를 시작했으며, 지난해 7월부터는 상임위원회 녹화 영상을 제공해왔다.

이번에 실시간 생중계로 전환하면서 시민들은 지역현안 심의 과정을 보다 생생하게 지켜볼 수 있게 됐다.

상임위원회 생중계는 공식 유튜브 채널을 통해 누구나 실시간 시청과 다시보기가 가능하며, 시의회는 향후 안정적인 송출환경을 구축해 시민과 함께하는 ‘열린 의회’ 구현에 지속적으로 나설 방침이다.

김우민 군산시의회 의장은 “유튜브 생중계가 정책 결정의 투명성을 높이고 시민과의 소통을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 시민의 알권리 보장과 책임 있는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

군산=문정곤 기자

