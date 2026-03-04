[오목대] 설설 끓는 휴화산 ‘민주당 익산갑’

며칠 전 지역 정가에서 눈에 확 띄는 장면 하나가 있었다. 지난 27일 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 현대차그룹 투자협약식은 정의선 회장 등 현대차 경영진이 총출동했다. 행사에는 특히 이재명 대통령을 비롯한 청와대와 주요 장관, 지역 국회의원, 시장 군수는 물론, 기업인들이 대거 참석했다. 그런데 유독 눈길을 끈 사람은 다름 아닌 익산갑 이춘석 의원이었다. 지난해 8월 본회의장에서 주식 차명거래를 하는 장면 하나가 국민들의 뇌리에 강하게 박히면서 민주당을 탈당해야만 했고, 사실상 정치생명에 종지부를 찍은게 아니냐는 말까지 들었던 그였다. 만일 그런 일이 없었더라면 이재명 대통령의 두터운 신임을 받았기에 이춘석 법사위원장은 현 정권하에서 탄탄대로를 걸었을 거다. 자본시장법·공직자이해충돌방지법 위반 혐의로 수사까지 받는 이춘석 의원은 물론 익산에서 열리는 크고작은 행사에 가끔 얼굴을 보이기는 했으나 당분간 대중의 시야에서 좀 멀어지고, 조금은 잊혀지는 세월이 필요한 상황에서 대통령 행사에 그가 등장한 것은 어쨋든 좀 의아하기는 했다. 그리고 며칠 뒤, 지난 3일 안호영 의원과 정헌율 익산시장이 도지사 후보 단일화에 합의했다. 각종 여론조사 결과(중앙선관위 참조) 1위 김관영, 2위 이원택, 3위 안호영, 4위 정헌율 등 크게 보면 1강, 2중, 1약 상황속에서 약세를 면치 못하던 정 시장은 중도사퇴하는 것으로 마감했다. 그런데 항간에서는 오래전부터 정헌율 익산시장이 익산갑 지역위를 노린다는 말이 나돌았다. 이춘석 의원이 탈당하면서 사실상 무주공산인 이곳에서 내후년 총선을 노린다는 것이다. 정 시장은 지난해 총선 출마설을 묻는 질문에 대해 “저는 지방선거에 나갈 사람”이라면서 “여기저기 어중간한 태도로는 뭐 하나 제대로 할 수 없다”고 답했다. 쉽게말해 도지사에 뜻이 있을뿐 차기 총선은 염두에 두고 있지 않다는 거다. 하지만 지역정가에서는 “말이 그렇지 뜻이 그런거냐”고 반문했다. 도지사 출마는 차기 총선을 위한 몸불리기 차원이라는 거다. 실제로 차기 총선때 익산갑에는 고상진 익산발전연구원장, 김수흥 전 국회의원, 여운태 전 육군 참모차장, 이춘석 국회의원, 정헌율 익산시장 등이 자천타천 거론된다. 물론 현재 민주당 익산갑지역위원장은 송태규 전 원광중고 교장이나 그는 총선 출마 의지가 강하지는 않은 관리형이다. 그는 한병도 익산을 위원장의 복심이라는 말도 들린다. 당에서는 지역위원장으로 김수흥, 이춘석 계열이 아닌 전혀 제3의 인물을 일단 관리형으로 두고 있다는 얘기다. 지방선거가 다가오면서 익산시장은 물론, 익산갑 소속 도의원, 시의원 공천이 초미의 관심사인데 한병도, 이춘석, 김수흥, 정헌율 등 지역내 잠룡들중 과연 누가 자기 세력을 많이 심게될까. 이래저래 익산갑은 폭발 잠재력이 큰 휴화산임에 틀림이 없다.

