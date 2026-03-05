김민석 총리 “현대차 새만금 투자, 대한민국 산업지도 바꿀 것”

현대차 9조 투자… 로봇 결합 ‘AI 수소시티’ 구상 점검 정부, 인력·교통 인프라 등 전북 전반 지원 검토 개발청, 산업·도시용지 2030년까지 2배 이상 확대

5일 새만금개발청에서 김민석 국무총리가 김관영 전북특별자치도지사, 김의겸 새만금개발청장 등과 함께 현대차그룹의 9조원 규모 투자 계획 등을 보고받고 새만금 개발 방향을 점검했다. 새만금개발청

현대차그룹이 새만금에 로봇 공장 등 9조원을 투자해 ‘AI 수소시티’ 조성을 추진하기로 한 가운데 김민석 국무총리가 “대한민국 산업 지도를 바꾸는 프로젝트가 될 것”이라며 정부 차원의 지원 의지를 재차 밝혔다.

김 총리는 불투명한 중동 상황의 여파에도 5일 새만금개발청 웰컴스페이스를 찾아 현대차그룹의 투자 계획과 새만금 기본계획(MP) 재수립 관련 업무보고를 받았다.

이날 현장에는 김관영 전북특별자치도지사와 김의겸 새만금개발청장, 이원택 국회의원을 비롯해 신승규 현대차그룹 전략기획실 전무, 민기 국무총리 비서실장, 김용수 국무2차장, 김진 경제조정실장 등이 참석했다.

현대차그룹은 새만금에 AI 데이터센터와 로봇 제조공장, 수전해 플랜트, 대규모 태양광 발전을 결합한 ‘새만금 AI 수소시티’ 조성 구상을 설명했다.

신승규 전무는 “대한민국 산업 지도를 다시 그리는 프로젝트가 바로 새만금에서 시작된다”며 “에너지와 산업이 동시에 자립할 수 있는 전략 거점인 새만금에 로봇·AI·수소를 아우르는 첨단 산업 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.

현대차그룹은 AI 데이터센터(5조 8000억원), 로봇 제조공장(4000억원), 200MW급 수전해 플랜트와 기가와트급 태양광 발전(2조 2000억원), 자율주행 모빌리티 및 AI 수소시티 구축(4000억원) 등 약 9조원을 투입할 계획이다.

로드맵에 따르면 AI 데이터센터는 2027년 착공해 2029년 완공하고, 로봇 제조공장은 2028년 착공해 2029년 말 완공을 목표로 한다.

수전해 플랜트와 태양광 발전 설비 역시 2027년 착공해 2029년까지 단계적으로 구축할 예정이다.

현대차 측은 이 사업이 약 16조원의 경제 효과와 7만1000명 규모의 일자리 창출 효과를 가져올 것으로 전망했다.

김민석 총리는 모두발언에서 “전북과 현대의 결합은 전북의 초현대화를 넘어 대한민국 초현대화의 시작이 될 수 있다”고 평가했다.

이어 “AI 데이터센터와 수소, 로봇 등 미래 산업이 새만금을 중심으로 결합하게 된다”며 “무인 자율차와 로봇의 결합은 미래 산업의 핵심 축이 될 것”이라고 말했다.

김 총리는 또 현대차 투자 실현을 위한 정부 차원의 지원 의지도 밝혔다.

그는 “연구 인력과 운영 인력 양성 문제, 로봇 산업 생태계 지원 체계, 전북 지역 대학과 연계한 인력 양성 방안 등을 논의했다”며 “익산에서 새만금으로 연결되는 교통망 등 인프라 구축 문제도 정부와 전북, 새만금청이 함께 협의해 나가겠다”고 말했다.

아울러 “대통령도 이번 사업이 잘 실현될 수 있도록 정부가 과감하고 적극적인 지원을 하자는 뜻을 밝혔다”며 “필요한 연구개발(R&D)과 정주 여건, 자본 형성 문제 등을 종합적으로 정리해 전북과 현대차, 정부가 함께 준비해 나가겠다”고 강조했다.

5일 새만금개발청에서 김민석 국무총리가 김의겸 개발청장으로부터 새만금 기본계획 재수립 방향에 대한 업무보고를 받고 있다.새만금개발청

한편 김 총리는 이날 김의겸 청장으로부터 새만금 기본계획 재수립 방향에 대한 보고도 받았다.

김 청장은 전체 개발 면적의 약 80%를 2040년까지 앞당겨 조성하고 산업·도시용지는 공공이 책임지고 2030년까지 현재의 2배 이상으로 확대하는 방안을 검토하고 있다고 설명했다.

김 총리는 “오랜 기다림 끝에 새만금의 꿈을 현실로 만들 시기가 왔다”며 “새만금개발청이 비전과 계획을 잘 세워 사업을 성공적으로 추진해 달라”고 당부했다.

김영호 기자

