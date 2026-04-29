조국혁신당 전북도당 비례대표 공천 탈락자들 반발

“공모 면접해놓고 단수 공천 결론 직행 주장” 내홍

최영심 전 전북도의원 등 조국혁신당 전북특별자치도당 광역·기초의원 비례대표 경선 탈락(컷오프) 인사들이 전북자치도당의 공천에 대해 반발하며 비판하고 나섰다.

최영심 전 전북도의원 등 조국혁신당 전북특별자치도당 광역·기초의원 비례대표 경선 탈락(컷오프) 인사들이 전북자치도당의 공천에 대해 반발하며 비판하고 나섰다.

이들은 29일 오전 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이번 혁신당 전북도당의 비례대표 공천은 특정후보를 비례 1번으로 내정하고 공모와 면접이라는 껍데기만 씌운채 단수 공천이라는 결론으로 직행했다”며 "시작부터 끝까지 결론을 정해놓고 연출한 ‘밀실 각본’이었다”고 비판했다.

그러면서 “저희가 우리가 혁신당을 선택한 이유는 거대 정당에 맞선 쇄빙선 역할을 기대했지만 전북도당은 선봉장이 아니라 구태 정치의 쓰레기통으로 전락하고 있다”며 “이같은 밀실 공천은 무효” 목소리를 높였다.

그러면서 이들은 △ 비례대표 후보 선정기준과 심사 전과정 공개 △도당위원장 해명과 결단 △ 단수공천 즉각 철회하고 경선 재실시 등을 요구했다.

이에 대해 혁신당 전북도당은 입장문을 내고 “이번 공천은 전북의 미래를 위한 엄격하고 공정한 심사였으며, 중앙당 재심절차를 통한 적법성도 재확인 됐다”며 “심사결과는 개인신상정보보호및 비공개 원칙이며, 당의 화합과 총선 승리를 향한 결집을 부탁드린다”고 밝혔다.

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