이전기사
전북일보로고

‘김제‧전주 행정통합’ 논의
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-03-08 21:17 (Sun)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 사회 chevron_right 사회일반

‘김제‧전주 행정통합’ 논의

강정원 웹승인 2026-03-08 21:02 수정 2026-03-08 21:02 
김제‧전주시의회, 9일 성명 발표

Second alt text
김제시의회(왼쪽), 전주시의회 전경 /전북일보 자료사진

완주‧전주 행정통합이 사실상 무산된 가운데, 이 과정에서 거론됐던 김제‧전주 통합이 실제 논의되고 있는 것으로 알려졌다.

8일 전북일보 취재 결과,  최근 김제시의회와 전주시의회가 김제‧전주 통합에 뜻을 함께하기로 한 것으로 전해졌다.

김제시의회는 9일 오후 시의회 본회의장에서 김제‧전주 통합 추진 관련 성명을 발표하고, 같은 시각 전주시의회도 성명을 발표할 예정이다. 이후 김제‧전주시의회 의장이 장소와 시간을 정해 김제‧전주 통합 관련 공동 기자회견을 개최할 예정이다.

시의회 한 관계자는 “최근 김제시의장과 전주시의장이 만나 김제‧전주 통합 관련 의견을 나누고, 뜻을 함께하기로 했다”면서 “일단 각 의회 차원에서 관련 성명을 발표한 뒤, 이른 시일 안에 공동 기자회견을 개최해 공식화할 예정”이라고 밝혔다. 

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

강정원 mkjw96@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 사회뉴스
사회섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr