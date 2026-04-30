공장에서 전선 훔쳐 고물로 판매한 일당 검거

완주경찰서 전경.

공장에서 보관 중이던 전선을 훔쳐 고물로 팔아넘긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

완주경찰서는 특수절도 혐의로 A(30대)씨를 구속하고, 함께 전선을 훔친 공범 2명을 검거해 조사하고 있다고 30일 밝혔다. 또한 이들에게 전선을 구매한 B(30대)씨도 장물취득 혐의로 조사 중이다.

A씨 등은 지난달 완주군의 공장 내부에서 공사 등을 위해 보관 중이던 전선 케이블을 훔쳐 고철로 판매한 혐의를 받고 있다.

이들이 훔친 전선의 총합 가격은 1억 5000만 원 이상인 것으로 조사됐다.

관련 신고를 접수한 경찰은 지난 27일 A씨를 검거해 구속했으며, 공범 2명도 지난 29일 붙잡았다.

경찰은 정확한 경위를 조사 중이다.

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