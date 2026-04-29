전북경찰청, 5월 1일 홍산로 일부 구간 교통 통제

오전 10시부터 KB국민은행 서전주점 4가~전북도청 4가 편도 300m 구간 3개 차로 통제

전북경찰청이 다음 달 1일 전주시 완산구 홍산로에서 개최되는 ‘2026 세계노동절 대회’와 관련해 교통안전 확보를 위해 일부 구간 교통을 통제한다고 29일 밝혔다. /네이버 지도 캡쳐.

전북경찰청이 다음 달 1일 전주시 완산구 홍산로에서 개최되는 ‘2026 세계노동절 대회’와 관련해 교통안전 확보를 위해 일부 구간 교통을 통제한다고 29일 밝혔다.

경찰은 집회 당일인 1일 오전 10시부터 집회가 종료될 때까지 KB국민은행(서전주점) 4가에서 전북도청 4가까지 편도 300m 구간 3개 차로를 전면 통제하고 차량을 우회 조치할 방침이다.

또한 집회 장소를 지나는 시내버스 3개 노선(355, 3001, 3002)에 대해서도 전주시내버스관리위원회와 협의해 롯데마트 방향으로 우회하도록 조치했다.

경찰 관계자는 “이 구간을 통과하는 운전자께서는 우회 도로를 이용해 달라”며 “현장 경찰의 교통 통제와 안내에 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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