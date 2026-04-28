경찰, 김관영 지사 대리비 지급 관련 도내 기초의원 추가 입건

전북경찰청 전경.

김관영 전북특별자치도지사의 대리비 지급 사건을 수사 중인 경찰이 자리에 함께한 도내 기초의원을 추가로 입건해 조사하고 있다.

28일 전북일보 취재를 종합하면 경찰은 도내 기초의원 A씨를 공직선거법 위반 혐의로 조사 중이다.

앞서 김 지사는 지난해 11월 전주시내 한 음식점에서 민주당 전북도당 청년 당원들과 저녁 식사 자리를 가진 뒤 대리비 명목으로 현금을 건네 경찰 조사를 받고 있다. A씨는 당시 자리에 동석한 인물인 것으로 알려졌다.

A씨는 “피의자로 전환된 이유를 알지 못한다”고 말했다.

경찰 관계자는 “사건과 관련된 내용은 말하기 어렵다”고 전했다.

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