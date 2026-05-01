민주노총 전북본부, ‘2026년 세계노동절 전북대회’ 개최

원청 교섭·노동기본권 보장 등 촉구

1일 전주시 완산구 전북도청 인근에서 2026년 세계노동절 전북대회가 진행되고 있다. /김문경 기자

민주노총 전북본부가 63년 만에 법정공휴일이 된 노동절을 맞아 집회를 열고 원청 교섭과 노동기본권 보장을 요구했다.

민주노총 전북본부는 1일 오후 2시께 전주시 완산구 효자동 전북특별자치도청 인근에서 ‘2026년 세계노동절 전북대회’를 개최했다. 단체는 이를 63년 만에 돌아온 노동절의 이름으로 열린 도내 노동자들의 결의대회라고 설명했다.

대회는 조합원 등 주최 측 추산 2000여 명이 참석한 가운데 묵념과 민중의례, 연대사, 문화공연, 결의문 낭독 등 순으로 진행됐다.

이날 참가자들은 결의문을 통해 원청교섭 실현을 위한 투쟁, 특수고용·플랫폼·하청노동자의 노동자성과 노조할 권리 보장, 5인 미만 사업장 근로기준법 전면 적용 등을 촉구했다.

대회의 사회를 맡은 박인수 민주노총 전북본부 수석부본부장은 “노동절의 이름을 되찾았지만, 아직도 우리 곁에는 노동자성을 되찾지 못한 국민이 있다”며 “반면 사용자임에도 끝내 사용자성을 부정하는 자들도 있다”고 말했다. 이어 “진짜 사장과 진짜 노동자가 교섭하는 원청 교섭 시대를 열어가겠다”고 덧붙였다.

대회사에 나선 이민경 민주노총 전북본부장은 “노동자의 생명보다 이윤을 앞세우고, 노동자의 권리를 조롱하고 혐오하는 현실을 그대로 둘 수 없다”며“ 5인 미만 사업장의 노동자들도, 특수고용·플랫폼 노동자들도 모두 근로 기준법으로 보장받을 수 있도록 단결과 연대로 싸워나가겠다”고 전했다.

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