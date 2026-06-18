4명에 새 삶 선사하고 하늘나라로 떠난 신봉석 씨

신봉석 씨. /한국장기조직기증

한국장기조직기증원은 신봉석(65) 씨가 지난 4월 6일 아주대학교병원에서 뇌사 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 하늘의 별이 됐다고 18일 밝혔다.

신 씨는 지난 4월 3일 일을 마치고 집으로 돌아가던 중 추락 사고를 당해 병원으로 옮겨졌으나 뇌사 판정을 받았다.

평소 그는 가족들에게 여건이 되면 장기기증을 하고 싶다는 뜻을 밝혔고, 가족들은 이러한 뜻을 존중해 장기기증에 동의했다.

신 씨의 아내 권모 씨는 “형편이 어려워 기부는 제대로 하지 못하고 살았지만, 여건이 되면 장기기증만큼은 하고 가자. 이 세상에 살았던 흔적 하나는 남기고 가자는 이야기를 남편과 자주 했다”고 말했다.

임실 출신인 신 씨는 30년간 운수업에 종사하며 한 번도 회사에 결근한 적 없을 만큼 책임감이 강했고, 일과 가정밖에 모르는 성실한 가장이었던 것으로 전해졌다.

아내 권 씨는 “준비 없이 이렇게 갈 줄 몰라 생각만 해도 눈물이 멈추지 않는다”며 “좀 더 잘해주지 못해 미안하고, 우리 신랑 만나서 행복하고 즐거웠다”고 인사를 전했다.

이어 남편의 장기를 기증받은 이들에게는 “남편의 몫까지 건강하고 행복하게, 성실하게 살아주셨으면 좋겠다”고 당부했다.

이삼열 한국장기조직기증원장은 “신봉석 님이 평생 지켜온 성실함과 가족을 향한 헌신이 마지막 순간 다른 이의 생명을 살리는 나눔으로 완성됐다”며 “이 큰 사랑이 우리 사회에 따뜻하게 전해지길 바란다”고 말했다.

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