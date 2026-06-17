경찰 ‘식사비 대납 의혹’ 김슬지 전북도의원 소환 조사

경찰청 전경. /전북경찰청

이원택 전북도지사 당선인의 후보 시절 모임 식사비를 대납했다는 의혹을 받는 김슬지 전북도의원이 경찰에 출석해 조사를 받고 있다.

전북경찰청은 공직선거법 위반 혐의로 김슬지 도의원을 피의자 신분으로 불러 조사 중이라고 17일 밝혔다.

김 의원은 지난해 11월 29일 정읍의 한 음식점에서 이 후보가 참석한 자리의 식사비 일부를 도의회 업무추진비와 사비 등을 통해 대신 결제했다는 의혹을 받고 있다.

해당 의혹과 관련해 경찰은 지난 4월 김 의원의 선거사무소를 압수수색했으며, 지난달 3일에는 김 의원을 부안경찰서로 불러 조사를 진행했다.

경찰 관계자는 “아직 조사가 진행 중”이라며 “자세한 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.

이상구 수습기자

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