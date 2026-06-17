스타벅스, 본사 및 임원 대상 역사인식 교육 진행···'탱크데이 마케팅 여파'

Trend news
교수 초청해 ‘4·19’ ‘5·18’ 등 현대사 민주화운동 역사 수강
스타벅스코리아 본사 직원들과 이마트 부문 계열사 임원들이 17일 ‘5.18 광주민주화 운동 기념일 당시 탱크데이 마케팅 논란’과 관련해 역사 인식 및 사회적 감수성 관련 교육을 받았다.
교육에 참여한 150명 가량의 본사 직원 및 임원들은 이날 오전 사내연수원인 신세계남산에서 ‘기업이 가져야 할 올바른 역사 인식’, ‘사회적 감수성과 윤리기준-세대·인권·역사·젠더 등 민감한 이슈를 대하는 기업의 자세'를 주제로 한 교육을 받았다.
강연자로는 오제연 성균관대 사학과 교수, 구정우 성균관대 사회학과 교수가 초청됐다.
오 교수의 역사 인식 강연에서는 “민주공화국인 대한민국을 이루기 위해 민주화 운동이 있었고, 이는 시민과 민중의 노력으로 이뤄졌다”는 취지의 교육이 진행됐다.
교육에서는 한국 현대사를 대표하는 민주화 운동으로 ▲ 1960년 4·19혁명 ▲ 1979년 부마 민주항쟁 ▲ 1980년 5·18 민주화운동 ▲ 1987년 6월 민주항쟁 등을 꼽았다.
이와 관련해 그는 “민주화 운동을 폄하하거나 왜곡하고 부정하는 것은 결국 대한민국 정체성을 훼손하는 것”이라는 취지로 강연했다.
그러면서 “역사적 사실에 대한 다양한 의견을 존중해야 하나 지켜야 할 선이 있으며, 그 기준은 ‘대한민국은 민주 공화국이다’라는 헌법 1조에 기반해야 한다”는 요지의 강연을 이어갔다.
기업이 올바른 역사관에 기초해야 한다는 지적, 보편적 가치인 인권과 평화를 중시해야 한다는 언급도 나왔다.
구 교수는 사회적 감수성과 윤리 기준을 다룬 강의에서 팔레스타인 조롱 논란을 불러일으킨 영국 유통기업 막스앤스펜서(M&S)의 광고 등 사례를 소개했다.
그는 사고가 발생하는 원인으로 기업 내부의 관점에서 사고가 한정된 점, 매출 압박, 형식적 승인 등의 요인들을 들었다.
그러면서 “기업 마케팅은 문화·사회·윤리·종교적 민감성을 갖춰야 한다”"며 “불쾌감을 유발할 수 있는 주제나 이미지는 배제하고, 책임 있는 포용적인 홍보를 실시해야 한다”고 강조했다.
한편, 스타벅스 코리아 매장에서 근무하는 파트너(직원)들은 오는 22일 두 교수의 강연을 영상 자료로 시청할 예정이다.
문준혁 인턴기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글