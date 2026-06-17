스타벅스, 본사 및 임원 대상 역사인식 교육 진행···'탱크데이 마케팅 여파'

교수 초청해 ‘4·19’ ‘5·18’ 등 현대사 민주화운동 역사 수강

스타벅스에 붙은 영업시간 변경 안내문 / 연합뉴스 제공

스타벅스코리아 본사 직원들과 이마트 부문 계열사 임원들이 17일 ‘5.18 광주민주화 운동 기념일 당시 탱크데이 마케팅 논란’과 관련해 역사 인식 및 사회적 감수성 관련 교육을 받았다.

교육에 참여한 150명 가량의 본사 직원 및 임원들은 이날 오전 사내연수원인 신세계남산에서 ‘기업이 가져야 할 올바른 역사 인식’, ‘사회적 감수성과 윤리기준-세대·인권·역사·젠더 등 민감한 이슈를 대하는 기업의 자세'를 주제로 한 교육을 받았다.

강연자로는 오제연 성균관대 사학과 교수, 구정우 성균관대 사회학과 교수가 초청됐다.

오 교수의 역사 인식 강연에서는 “민주공화국인 대한민국을 이루기 위해 민주화 운동이 있었고, 이는 시민과 민중의 노력으로 이뤄졌다”는 취지의 교육이 진행됐다.

교육에서는 한국 현대사를 대표하는 민주화 운동으로 ▲ 1960년 4·19혁명 ▲ 1979년 부마 민주항쟁 ▲ 1980년 5·18 민주화운동 ▲ 1987년 6월 민주항쟁 등을 꼽았다.

이와 관련해 그는 “민주화 운동을 폄하하거나 왜곡하고 부정하는 것은 결국 대한민국 정체성을 훼손하는 것”이라는 취지로 강연했다.

그러면서 “역사적 사실에 대한 다양한 의견을 존중해야 하나 지켜야 할 선이 있으며, 그 기준은 ‘대한민국은 민주 공화국이다’라는 헌법 1조에 기반해야 한다”는 요지의 강연을 이어갔다.

기업이 올바른 역사관에 기초해야 한다는 지적, 보편적 가치인 인권과 평화를 중시해야 한다는 언급도 나왔다.

구 교수는 사회적 감수성과 윤리 기준을 다룬 강의에서 팔레스타인 조롱 논란을 불러일으킨 영국 유통기업 막스앤스펜서(M&S)의 광고 등 사례를 소개했다.

그는 사고가 발생하는 원인으로 기업 내부의 관점에서 사고가 한정된 점, 매출 압박, 형식적 승인 등의 요인들을 들었다.

그러면서 “기업 마케팅은 문화·사회·윤리·종교적 민감성을 갖춰야 한다”"며 “불쾌감을 유발할 수 있는 주제나 이미지는 배제하고, 책임 있는 포용적인 홍보를 실시해야 한다”고 강조했다.

한편, 스타벅스 코리아 매장에서 근무하는 파트너(직원)들은 오는 22일 두 교수의 강연을 영상 자료로 시청할 예정이다.

문준혁 인턴기자

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