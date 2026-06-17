'이원택 식사비 대납 의혹' 김슬지 도의원, 경찰 추가 조사

[전북도의회 제공. 재판매 및 DB 금지]

이원택 전북도지사 당선인이 후보 시절 참석한 모임에서 식사비를 대납한 혐의를 받는 김슬지 전북도의원이 경찰에 추가로 소환돼 조사를 받고 있다.

17일 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 김 의원을 불러 조사 중이라고 밝혔다.

김 도의원은 지난해 11월 29일 정읍시의 한 음식점에서 열린 모임의 식사 비용 72만7천원 중 일부인 이원택 후보의 식사비를 대납한 혐의(공직선거법 위반)로 고발됐다.

그는 의혹이 불거지자 "처음에는 참석자들에게 돈을 걷어서 결제하려고 했는데, 상황이 여의찮아 업무추진비와 사비를 썼다"면서도 이 후보는 이러한 사실을 알지 못했다는 취지로 해명했다.

앞서 경찰은 해당 의혹을 확인하기 위해 김 의원의 선거사무소 등을 압수수색한 뒤, 지난달 3일 그를 부안경찰서로 불러 10시간가량 조사했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지