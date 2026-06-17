군산 비응항서 전기차량 바다로 추락

17일 바다로 추락한 차량 위치를 식별하기 위해 해경이 부표를 설치했다. /군산해양경찰서

군산 비응항에서 전기차가 바다로 추락하는 사고가 발생했다.

군산경찰서에 따르면 17일 0시 55분께 군산시 비응항 서해조선소 앞 경사로에서 고무보트를 실은 전기승합차가 미끄러지며 추락했다.

이 사고로 인한 인명피해와 해양오염은 없었다.

해경은 이날 낮 12시부터 오후 1시 사이, 바닷물이 가장 많이 빠지는 저조 시간대에 맞춰 추락 차량을 인양할 계획이다.

군산해경 관계자는 “차량 인양 시 현장 반경에 통제구역을 설정할 예정으로, 시민분들의 적극적인 협조를 당부드린다”며 “항포구 경사로(슬립웨이)는 차량이 미끄러지기 매우 쉬우므로 레저기구 상·하차 시 운전자들의 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.

이상구 수습기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지