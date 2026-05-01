[제27회 전주국제영화제] “아침부터 부지런 떨길 잘했어요”⋯전주영화의거리 달군 씨네필 열기

제27회 전주국제영화제 3일차, 근로자의 날 연휴 첫날 전주영화의거리 J라운지·JIFF 굿즈샵·상영관 등 저마다 방식으로 축제 즐기는 사람들 ‘북적’

1일 전주오거리광장에 설치된 ‘제27 전주국제영화제’ 구조물을 촬영하는 시만. 전현아 기자.

“아침부터 부지런 떨어서 나오길 잘한 것 같아요. 오늘부터 하루도 빠짐없이 영화를 볼 수 있다는 생각에 너무 행복해요.”

제27회 전주국제영화제(JIFF) 3일차이자 근로자의 날 연휴가 시작된 1일 오전, 전주영화의거리는 쌀쌀한 봄바람마저 밀어낼 만큼 뜨거운 영화 열기로 가득했다. 오전 기온은 10도 안팎에 머물며 다소 서늘했지만, 영화제를 찾은 씨네필들의 발걸음은 이른 시간부터 끊이지 않았다.

1일 오전 8시 50분, 티켓 발권을 위해 J라운지 앞에 길게 늘어진 줄. 전현아 기자.

이날 오전 8시 50분께 현장 예매와 아카데미 배지 발권이 가능한 J라운지 앞. 오픈까지 10여 분이 남았음에도 입구에는 이미 30여 명의 관람객이 길게 줄을 늘어서 있었다. 경량 패딩과 두꺼운 외투로 무장한 이들의 얼굴에는 추위보다 기대감이 먼저 묻어났다.

오픈 한 시간 전부터 줄을 섰다는 한 관람객은 “평소 같으면 일어나기 힘든 시간이지만 꼭 보고 싶은 작품이 있어 서둘러 나왔다”며 “1등으로 기다리고 있으니 뿌듯하다. 이번 연휴 동안 매일 영화를 볼 생각에 설렌다”고 웃었다.

1일 오전 9시 50분, 올해의 굿즈 구매를 위해 JIFF 굿즈 삽 앞 길게 형성된 줄. 전현아 기자.

J라운지에서 약 50m 떨어진 공식 굿즈샵 앞도 상황은 다르지 않았다. 오전 9시부터 형성된 대기 줄은 길 모퉁이를 따라 이어졌고, 시간이 지날수록 더 많은 방문객이 몰리며 전주국제영화제의 높은 인기를 실감케 했다.

줄을 지켜보던 시민들과 관광객들은 “JIFF 굿즈샵 줄 맞나 봐”, “사람 진짜 많다”는 반응과 함께 “어제 미리 살걸”이라며 아쉬움을 드러내기도 했다.

JIFF 굿즈샵에 전시된 제27회 전주국제영화제 굿즈. 전현아 기자.

올해 굿즈샵은 MZ세대 사이에서 인기를 끄는 키캡 키링부터 전주국제영화제의 상징으로 자리 잡은 폐스크린 업사이클링 상품인 미니 크로스백, 파우치, 카드지갑 등 실용성과 상징성을 모두 갖춘 상품들로 채워졌다. 지난해보다 넓어진 공간 구성 역시 방문객들의 쇼핑 편의를 높였다는 평가를 받았다.

1일 오전 제27회 전주국제영화제의 굿즈를 사기 위한 소비자들로 JIFF 굿즈샵 내부가 북적이고 있다. 전현아 기자.

친구와 함께 광주에서 전주를 찾은 이나연(23·광주) 씨는 “성인이 된 뒤 매년 이 시기 전주국제영화제를 찾고 있다”며 “올해도 JIFF에서만 살 수 있는 굿즈를 구하게 돼 만족스럽다. 내년 축제도 벌써 기대된다”고 말했다.

양손 가득 굿즈를 들고 매장을 나서는 방문객들의 표정에는 만족감이 역력했다. 매장 유리창에 전시된 상품 목록을 구경하며 발걸음을 멈추는 이들도 적지 않았다.

1일 오전 제27회 전주국제영화제 작품을 관람하기 위해 메가박스 전주객사점을 찾은 씨네필들로 메가박스 전주객사 점 로비가 내부가 북적이고 있다. 전현아 기자.

오전 10시가 가까워지자 영화의거리 곳곳은 더욱 분주해졌다. 각 상영관으로 향하는 관객들의 움직임이 빨라졌고, 이른 일정에 간단한 식사를 해결하려는 방문객들로 인근 편의점과 카페 역시 활기를 띠었다. 상영관 로비마다 티켓을 확인하거나 다음 일정을 살피는 사람들로 북적이며 본격적인 연휴 첫날 영화제의 풍경을 완성했다.

특히 유니버설 픽처스 특별프로그램 ‘슈퍼마리오 갤럭시-인 전주’ 팝업스토어 행사장 주변은 시작 전부터 어린이 관람객과 가족 단위 방문객들로 붐볐다. 행사장 앞 빈백 공간은 부모와 아이, 조부모까지 함께한 가족 관람객들로 일찌감치 채워지며 세대를 아우르는 축제의 면모를 보여줬다.

차가운 아침 공기와는 달리, 스크린을 향한 관객들의 마음은 어느 때보다 뜨거웠다. 영화 예매 줄에서, 굿즈샵 앞에서, 상영관 로비에서 저마다의 방식으로 축제를 즐기는 사람들. 근로자의 날 연휴 첫날, 전주영화의거리는 ‘영화’라는 이름 아래 다시 한번 가장 생기 넘치는 도시의 얼굴을 드러내고 있었다.

제27회 전주국제영화제는 오는 8일까지 전주영화의거리를 비롯한 전주시 일대에서 계속된다.

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