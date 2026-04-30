[제27회 전주국제영화제] “영화는 극장에서” 변영주 감독이 꺼낸 5편의 세계

<낮은 목소리>부터 <화차>까지…변영주 감독, 창작 인생 바꾼 다섯 편 소개 전주국제영화제 ‘J 스페셜’ 기자회견…“극장에서 함께 보는 경험 여전히 특별” “영화제는 공동체적 영화 경험 다시 뜨겁게 만드는 공간”…OTT 시대 극장 가치 강조

30일 중부비전센터에서 열린 ‘J 스페셜: 올해의 프로그래머’ 기자회견서 변영주 감독이 포토타임을 진행하고 있다. 전현아 기자.

한국 독립·여성영화계의 대표 감독 변영주가 제27회 전주국제영화제 ‘J 스페셜: 올해의 프로그래머’로 관객과 만난다.

‘J 스페셜: 올해의 프로그래머’는 전주국제영화제만의 대표 섹션으로, 각 분야 영화인을 선정해 자신의 영화적 시각과 취향이 담긴 작품들을 직접 소개하는 프로그램이다. 2022년 배우 류현경을 시작으로 연상호 감독, 배우 백현진, 허진호 감독, 배우 이정현에 이어 올해 여섯 번째 주인공으로 변영주 감독이 이름을 올렸다.

변 감독은 1989년 여성영화집단 ‘바리터’ 창립 멤버로 활동하며 한국 여성주의 영화운동의 흐름을 함께 만들었고, <아시아에서 여성으로 산다는 것>, <낮은 목소리> 연작 등을 통해 사회적 약자의 목소리를 기록해왔다. 특히 일본군 위안부 피해 할머니들의 삶을 담아낸 <낮은 목소리>는 한국 다큐멘터리 영화사의 중요한 이정표로 평가된다.

30일 중부비전센터에서 열린 기자회견에서 변 감독은 이번 섹션을 통해 자신의 창작 인생에 영향을 준 다섯 편의 영화를 소개했다. 선정작은 변 감독의 <낮은 목소리2>, <화차>, 데이비드 린의 <아라비아의 로렌스>, 오가와 신스케의 <청년의 바다>, 장피에르 다르덴·뤼크 다르덴 형제의 <내일을 위한 시간>이다.

30일 중부비전센터에서 열린 ‘J 스페셜: 올해의 프로그래머’ 기자회견서 변영주 감독이 ‘J스페셜’ 섹션을 통해 소개될 작품의 선정이유에 대해 설명하고 있다. 전현아 기자.

변 감독은 “프로그래머 제안을 받고 가장 먼저 떠오른 작품은 <아라비아의 로렌스>였다”며 “어린 시절 ‘나도 저런 세계를 만드는 일에 참여하고 싶다’고 생각하게 하며 인생의 방향을 바꾼 영화”라고 말했다. 이어 “오가와 신스케 감독의 <청년의 바다> 역시 청년 시절 제게 큰 영향을 준 작품”이라며 “서로 방식은 다르지만 세상을 이해하려 했던 감독들의 작품, 그리고 지금 다시 관객과 함께 보고 싶은 영화들을 골랐다”고 설명했다.

그는 특히 <아라비아의 로렌스>를 가장 기대되는 작품으로 꼽으며 극장 관람의 의미를 강조했다. 변 감독은 “OTT와 개인 공간에서의 감상과 달리 스크린에서 느끼는 압도감은 완전히 다르다”며 “인터미션까지 포함된 긴 러닝타임 자체가 특별한 체험이고, 이런 경험은 지금 시대에 극장에서만 가능하다”고 말했다.

이날 변 감독은 OTT 시대 속 영화제의 역할에 대한 소신도 밝혔다. 그는 “이제 영화가 더 이상 대중문화의 중심만은 아닐 수 있지만, 극장에서 함께 보고 서로 다른 감정을 안고 나오는 공동체적 경험은 여전히 특별하다”며 “영화제는 그런 경험을 다시 뜨겁게 만드는 공간이어야 한다”고 강조했다.

전주와의 인연도 남달랐다. 변 감독은 “전주국제영화제 초창기 전주 지역 영화사를 기록하는 작업으로 1년 가까이 머문 적이 있다”며 “당시 전주는 ‘영화의 도시’라는 흔적이 분명했고, 27년 뒤 다시 찾은 전주에서도 그 기억이 생생해 울컥했다”고 회상했다.

사회적 질문을 놓지 않는 시선, 그리고 영화라는 매체에 대한 깊은 애정을 동시에 보여준 변영주 감독의 ‘J 스페셜’은 그의 창작 세계를 돌아보는 동시에, 오늘날 영화가 관객과 어떻게 다시 만나야 하는지를 묻는 특별한 자리가 될 것으로 기대된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지