[줌] 배선수 신임 전북광역자활센터장 “일자리는 생명, 저소득층 자립기반 세울 것”

배선수 신임 전북광역자활센터장. /전북광역자활센터 제공

“일자리는 생명과 같습니다. 저소득계층의 일자리를 하나라도 더 만들어 이들의 자립 기반을 단단히 세우는 데 모든 역량을 집중하겠습니다.”

올해 1월 취임해 2개월여를 맡은 된 배선수(62) 신임 전북광역자활센터장의 말이다.

배 센터장은 취임이후 전북지역 자활사업 활성화를 위한 본격적인 행보 중이다.

그는 “자활사업은 종점이 아닌 과정이며, 종사자의 마음가짐과 업무 수행 방식이 성공의 관건”이라고 밝히고, “광역센터는 지시하거나 관리하는 기관이 아니라 현장의 경험과 지혜를 모으고 서로를 잇는 연대의 플랫폼이자 동반자가 되어야 한다”고 강조했다.

배 선터장 취임이후 센터는 올해 △자활 현장의 목소리가 정책과 사업에 충실히 반영될 수 있도록 광역 조정·지원 기능 강화 △지역 간·기관 간 연대를 통한 자활사업 확장△자활 종사자와 참여자가 함께 존중받고 성장하는 자활 생태계 조성 등을 추진할 예정이다.

아울러 배 센터장은 취·창업 지원 확대와 신규사업 및 지역특화사업 개발, 전국 광역자활센터 간 협력모델 구축, 자활기업 창업 확대 및 시장 경쟁력 강화 등을 통해 자활사업의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

배 센터장은 “‘한 개의 일자리가 가정을 지킨다’는 신념으로 자활 참여자들의 빈곤 탈출을 직·간접적으로 지원하겠다”며 “현장과 광역이 서로를 신뢰하고 연대할 때 자활의 가치는 더욱 단단해지고, 그 성과는 지역사회 전체로 확장될 것”이라고 말했다.

2008년 개소한 전북광역자활센터는 도내 14개 시·군 17개 지역자활센터와 협력해 저소득층 자립지원을 위한 다양한 자활사업을 추진하고 있다.

배 센터장은 임실 출신으로 전북대학교 사범대 화학교육과를 졸업하고 전주대 사회복지학 석사, 고려대 노동대 근로복지정책과정을 수료하는 등 사회복지분야 전문가다.

1992년 전주시청 공무원으로 근무하다 고용노동부를 거쳐 1995년부터 근로복지공단에서 2023년까지 근무했으며 전주지사장, 목포지사장, 인재개발원장 등을 지냈다.

전주지검 형사조정위원과 근로복지공단 업무상질병판정위원회 위원, 전북사회복지공동모금회 배분분과 위원 등을 맡고 있다.

백세종 기자

