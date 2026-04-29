이재영 전북경찰청장, 전주국제영화제 행사장 현장 점검

이재영 전북경찰청장이 29일 전주국제영화제 주요 행사장을 점검하고 있다. /전북경찰청

이재영 전북경찰청장이 29일 오후 전주국제영화제 개막식을 앞두고 주요 행사장 일대에 대한 현장 점검을 진행했다.

이번 점검은 관람객 밀집에 따른 안전사고를 사전에 예방하고 질서있는 행사 운영을 지원하는 데 중점을 두고 진행됐다.

아울러 행사 중 긴급상황 발생 시 초기 대응 절차와 기관 사이 공조 대응채계에 대한 재점검도 이뤄졌다.

이재영 청장은 “도민과 관광객이 안전히 행사를 즐길 수 있도록 현장의 목소리를 경청하고 실효성 있는 조치를 통해 인파 관리에 만전을 기하고 있다”며 “앞으로도 유관기관과 협력해 국민의 안전과 인권을 최우선으로 하는 현장 대응을 이어가겠다”고 말했다.

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