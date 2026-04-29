[전북일보 리더스아카데미 13기 7강] 윤영관 전 외교통상부 장관 “지금은 힘과 권력이 지배하는 세상”

우리의 카드를 적극 활용해야

전북일보 리더스아카데미 13기 7강이 지난 28일 전북일보사 화하관에서 열려 윤영관 전 외교통상부 장관이 ‘트럼프 2기 시대의 국제질서와 한국’을 주제로 강연하고 있다. /오세림 기자

“지금 세계는 법과 규율의 논리보다 권력과 힘이 지배하는 세상으로 변모하고 있습니다.”

지난 28일 전북일보사 2층 우석대 공자아카데미 중국문화관 화하관에서 열린 전북일보 리더스아카데미 13기 7강에 강사로 나선 윤영관 전 외교통상부 장관은 “법보다 권력과 힘이 지배하면서 최근 전쟁이 수시로 발생하며, 현재 세계질서를 유지하던 UN 마저 상황을 지켜보는 일 외에 직접적인 행동을 취하지 못하고 있다”고 지적했다.

이날 ‘트럼프 2기 시대의 국제질서와 한국’을 주제로 강연한 윤 전 장관은 1823년 먼로주의를 내세운 미국은 태평양을 넘어 아시아와 중남미 국가들을 넘보면서 유럽 국가의 개입을 반대하며, 초창기 방어적인 태도에서 제국주의적으로 변모하며 외교의 고립을 자초했다고 설명했다.

윤 전 장관은 "세계는 1945년 UN 헌장이 발효되며 영토주권과 자유무역, 민주주의 등 국가간의 질서를 만들었지만, 10~20년 전부터 와해되기 시작해 트럼프의 등장으로 결정적인 변화를 맞고 있다”고 분석했다.

이어 "미국의 트럼프는 동맹국을 중심으로 모든 국가들이 미국을 갈취하고 있어 1950~60년대 제조업 중심의 백인사회로 되돌려야 한다는 논리로 가치와 이념이 아닌 힘과 거래를 중시하는 풍조를 만들고 있다”고 지적했다.

이는 미국을 넘어 중국과 러시아도 마찬가지다. 중국은 2016년 국제상설중재재판소의 영해권 판결을 무시한 채 남중국해 영해를 주장하고 있고, 러시아는 크림반도와 우크라이나 침공으로 영토와 자원 확보에 나서고 있다.

전북일보 리더스아카데미 13기 7강이 지난 28일 전북일보사 화하관에서 열려 윤영관 전 외교통상부 장관이 원우들과 기념촬영을 하고 있다. /오세림 기자

미국은 트럼프 정부 2기를 맞으면서 무역관세와 부과와 마두루 베네수엘라 대통령을 납치하고, 그린란드를 확보하려 노력하고 있고, 최근에는 이스라엘과 함께 이란을 상대로 전쟁을 치르고 있다.

윤 전 장관은 우리나라에게 중요한 미국의 대 중국에 대한 정책 변화도 우려했다.

그는 “미국과 러시아의 힘의 논리가 무너진 이후 미국은 중국에 대해 우호적인 정책을 유지하고 있었지만 중국의 경제 성장으로 대결의 양상으로 변화해가고 있다”며 “미국이던 중국이던 그 어느 편에도 설 수 없는 우리나라의 상황에서는 균형과 절제가 절실하며, 미중의 의존도를 낮춰가며 인도와 유럽, 글로벌사우스(제3국) 등과의 긴밀한 공조도 필요하다”고 했다.

미국의 트럼프 2기를 맞아 전 세계가 요동치고 있는 상황에서 우리의 현명한 대처가 중요한 시기를 맞고 있는 만큼 더 많은 고민이 필요해 보인다고 강조했다.

윤영관 전 외교통상부 장관은 남원 출신으로 전주고등학교와 서울대학교를 졸업하고 제32대 외교통상부 장관을 지냈다.

전북일보 리더스아카데미 13기 8강은 고창 문화체험으로 5월 12일 미당시문학관과 선운사 등 고창 일원에서 열릴 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지