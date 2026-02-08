전주정보문화산업진흥원·전북과학대, AI 인력 양성 ‘맞손’

전주정보문화산업진흥원과 전북과학대학교가 지난 6일 AI 인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다. /전주시

전주정보문화산업진흥원과 전북과학대학교가 인공지능(AI) 인력 양성을 위해 손을 맞잡았다.

두 기관은 지난 6일 AI·문화예술 분야 인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

협약의 주요 내용은 △AI·문화예술 분야 인력 양성을 위한 교육 프로그램 공동 개발·운영 △도내 AI 산업 발전을 위한 정책 발굴 및 일자리 창출 체계 구축 △지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 등 대학 재정 지원사업 성공 추진을 위한 협력 등이다.

이와 관련 전북과학대는 이번 협약에 따라 RISE 등 대학 지원사업을 바탕으로 교육 환경을 마련하고, 전주정보문화산업진흥원은 이에 맞춰 전문 교육 과정을 지원할 예정이다.

허전 전주정보문화산업진흥원장은 “진흥원에서 추진하는 디지털 신기술 교육을 통해 대학생들의 실무 역량을 강화하겠다”며 “이를 통해 지역 인재들이 도내에 취업·정주할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

문민주 기자

