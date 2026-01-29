전북현대 ‘레전드’ 최철순 굿즈 판매 수익금 기부

법무부 전북지부 홍보대사 최철순 수익금 250만 원 기부 사회 재진입 준비 보호 대상자 위한 지원사업에 사용 예정

전 전북현대모터스FC 최철순이 29일 한국법무보호복지공단 전북지부에 굿즈 판매 수익금 250만 원을 전달했다. 법무부 전북지부 제공

전북현대모터스FC의 영원한 ‘레전드’ 최철순이 세상에 승리의 온기를 전달했다.

한국법무보호복지공단 전북지부는 29일 전 전북현대 최철순 선수가 굿즈 판매 수익금 250만 원을 기부했다고 밝혔다. 최철순은 법무부 전북지부 홍보대사로 활동 중이다.

이번 기부는 단순한 개인의 후원을 넘어 최철순 선수를 아끼는 팬들의 마음이 담긴 굿즈 판매 수익금이다. 기부금은 사회 재진입을 준비하는 보호 대상자들이 건강한 사회 구성원으로 복귀할 수 있도록 돕는 다양한 지원사업에 사용될 예정이다.

최철순은 “저를 응원해 주시는 팬분들의 따뜻한 마음이 모여 이렇게 뜻깊은 기부를 할 수 있게 돼 매우 기쁘다”면서 “어려운 환경 속에서도 다시 일어서려는 분들과 꿈을 향해 달리는 이들에게 제 작은 정성이 힘이 되길 바란다”고 전했다.

