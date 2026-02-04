아름다운가게 전주모래내점, 이순자 활동천사 ‘1만 시간 봉사’ 기념식 개최

사진=아름다운 가게

아름다운가게 모래내점은 4일 이순자(84) 활동천사 봉사활동 1만 시간 축하 기념식을 개최했다.

활동천사는 아름다운가게 철학인 그물코와 되살림 정신을 실천하는 자발적 활동가를 뜻한다.

이순자 활동천사는 2006년 1월 9일 전주 모래내점에서 천사 활동을 시작해 2026년 1월 19일 기준 21년간 총 1852회, 1만 시간의 봉사를 이어왔다.

이순자 활동천사의 1만 시간 봉사는 2002년 아름다운가게 설립 이후 세 번째 달성한 것으로 오랜 시간 이어진 나눔의 가치를 다시 한 번 조명하는 계기가 됐다.

이 활동천사는 2014~2016년 활동천사 대표를 맡아 매장과 활동천사들을 이끌어왔다. 최근 6개월 동안에도 96시간의 활동을 이어가는 등 지금까지도 꾸준히 나눔 활동을 실천하고 있다.

이번 기념식에는 전북지역 활동천사들과 김진형 전북본부 공동대표, 김영래 운영자문위원장을 비롯해 장윤경 아름다운가게 상임이사 등이 참석해 감사의 뜻을 전했다.

행사에서는 1만 시간 달성 기념 트로피가 전달됐으며, 활동지인 아름다운가게 전주 모래내점에는 이를 기념하는 현판이 게시됐다.

이순자 활동천사는 “21년 1만 시간의 봉사, 그 모든 날이 즐거움이었고, 모든 순간이 행복이었다”고 소감을 밝혔다.

아름다운가게 장윤경 상임이사는 “이순자 활동천사의 1만 시간은 단순한 숫자를 넘어 오랜 시간 변함없이 이어진 나눔과 책임의 기록이다”며 “많은 활동천사와 지역사회에 깊은 영감과 용기를 전하는 사례가 될 것”이라고 말했다.

김경수 기자

