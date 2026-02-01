“인재 양성이 지역 소멸 대응의 핵심”

장수농협과 소속 단체들 장학사업 지원 장수군청 서기관 승진자 3명 장학금 쾌척

장수농협 김용준 조합장과 소속 단체 장학금 기탁 /사진제공=장수군

장수농협과 소속 단체들이 지난 30일 지역 학생들의 학업 지원을 위해 (재)장수군애향교육진흥재단에 장학금 300만 원을 기탁했다.

이번 장학금은 장수농업협동조합(조합장 김용준), 전국협동조합업종본부 장수농협지회(지회장 장현우), 장수농협 고향주부모임(회장 정은숙)이 지역 학생들의 밝은 미래를 응원하기 위해 뜻을 모아 마련했다.

김용준 조합장은 “지역의 미래를 이끌 학생들이 안정적인 환경에서 공부할 수 있도록 돕고자 했다”며 “앞으로도 인재 육성을 위한 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.

장수군청 서기관 승진자 3명 장학금 쾌척 /사진제공=장수군

같은 날 장수군청 서기관으로 승진한 황현철 농산업건설국장과 박문철 장수읍장, 배종수 전 행정지원과장도 장학금 300만 원을 재단에 전달했다.

이들은 “지역 소멸 위기 속에서 가장 중요한 자산은 학생들”이라며 “청소년들이 고향에 대한 자부심을 갖고 성장하는 데 보탬이 되길 바란다”고 전했다.

최훈식 군수는 “장수농협과 간부 공무원들의 자발적인 기탁은 지역 교육 발전의 든든한 밑거름”이라며 “장학금은 청소년들이 꿈을 키울 수 있는 교육 환경 조성에 소중히 활용하겠다”고 말했다.

기탁된 장학금은 장수군 학생들의 학업 지원과 교육 프로그램 운영 등 지역 교육 역량 강화에 쓰일 예정이다.

장수=이재진 기자

