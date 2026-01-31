설 장보기는 전통시장에서 익산 다이로움으로

익산시, 설맞이 전통시장 장보기 추첨 이벤트 진행 3만 원 이상 결제 시 추첨 통해 포인트 1만 원 지급

익산시 설맞이 전통시장 장보기 추첨 이벤트 안내 포스터./사진 제공=익산시

익산시가 설 명절을 맞아 전통시장 이용 활성화 및 소비 촉진을 위해 ‘설맞이 전통시장 장보기 추첨 이벤트’를 진행한다.

이번 행사는 고물가·고환율로 가계 부담이 커진 상황에서 시민들의 장바구니 부담을 덜고 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

2월 2일부터 18일까지 지역 전통시장 11개소에서 지역사랑상품권 다이로움으로 3만 원 이상 결제하면 추첨을 통해 500명에게 다이로움 포인트 1만 원이 지급된다.

전통시장 내 다이로움 등록 가맹점에서 결제하면 자동으로 응모되며, 다이로움 포인트는 3월 31일까지 지급될 예정이다.

시 관계자는 “경제적 부담을 덜고 전통시장에 활력을 더하는 착한소비에 시민들의 많은 참여를 바란다”며 “이번 이벤트가 전통시장 이용을 활성화하고 시민들이 즐거운 마음으로 설 명절을 준비하는데 도움이 되길 바란다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

