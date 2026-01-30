완주 구이저수지 “막힘없이 한 바퀴”

둘레길 상반기 완공…총 9.3km 수상 덱(deck) 길 로

완주군이 설치한 구이저수지 수상 덱길. 완주군

완주군이 구이저수지 둘레길 조성사업을 올해 상반기 마무리하고, 사계절 즐길 수 있는 수변 산책 명소를 선보인다.

구이저수지 둘레길은 총연장 9.3km 규모로, 기존 구간과 신규 구간을 단계적으로 연결해 조성된다. 완주군은 빼어난 수변 경관을 보행 중심 공간으로 담아내 주민에게는 일상 속 쉼과 여가를, 방문객에게는 완주의 새로운 관광 매력을 제공한다는 구상이다.

특히 이번 사업의 핵심 구간인 호수마을과 원항가마을을 잇는 수상 덱(deck) 길 조성이 완료되면서, 그동안 구간별로 끊겨 있던 동선이 자연스럽게 이어질 전망이다. 이에 따라 구이저수지 전 구간을 막힘없이 걸을 수 있는 순환형 보행 환경이 갖춰져 이용 편의성과 안전성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

완주군은 둘레길 완공에 맞춰 안전·편의시설을 보강하고, 주변 관광자원과의 연계도 단계적으로 추진할 계획이다. 자연 속 걷기와 힐링을 찾는 관광 수요에 발맞춰 구이저수지 둘레길을 완주의 대표 수변 관광자원으로 육성한다는 방침이다.

유희태 완주군수는 “구이저수지 둘레길은 주민의 여가 공간을 넓히는 것은 물론, 완주의 자연 경관을 온전히 즐길 수 있는 새로운 힐링 코스가 될 것”이라며 “남은 공정을 차질 없이 마무리해 올해 상반기 안에 안전하고 쾌적한 걷기 환경을 완성하겠다”고 말했다.

완주=김원용 기자

