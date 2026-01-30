‘숏폼 중심’ 제11기 익산시 소셜미디어기자단 출범

지원자 100여 명 중 정예 30명 선발…시민 눈높이에서 익산 매력 전파 숏폼영상기자 분야 새로 도입…MZ세대 겨냥 트렌디한 시정 홍보 강화

30일 익산시청 대회의실에서 열린 제11기 익산시 소셜미디어기자단 발대식에서 새로 구성된 기자단이 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=익산시

전국 최고 수준의 SNS 소통 역량을 자랑하는 익산시가 최신 미디어 트렌드인 숏폼(짧은 영상)을 중심으로 시정 홍보의 판을 새로 짠다.

시는 30일 시청 대회의실에서 제11기 소셜미디어기자단 발대식을 열고 시민 눈높이에서 익산의 매력을 알릴 본격적인 활동에 돌입했다.

11기 기자단은 100명이 넘는 지원자가 몰리는 뜨거운 열기 속에 콘텐츠 제작 역량이 검증된 30명이 최종 선발돼 구성됐다.

특히 올해는 텍스트 위주의 홍보에서 벗어나 짧고 강렬한 영상 콘텐츠를 강화하기 위해 숏폼영상기자 분야를 새롭게 도입한 것이 가장 큰 특징이다.

기자단은 일반(블로그)기자 10명, SNS기자 5명, 숏폼영상기자 7명, 일반영상기자 8명으로 세분화됐다. 이들은 각기 다른 연령대와 지역, 관심사를 바탕으로 다소 딱딱할 수 있는 시정 소식을 쉽고 재미있는 영상과 사진으로 풀어낼 예정이다.

앞서 시는 올해의 SNS 시상식에서 블로그와 인스타그램 부문 2년 연속 최우수상을 받으며 독보적인 홍보 성과를 인정받은 바 있다.

시는 이번 기자단 운영을 통해 이러한 성과를 공고히 하는 한편, 온라인 확산력이 강력한 숏폼 콘텐츠를 시정 전반에 적용해 디지털 홍보 경쟁력을 한층 높인다는 방침이다.

발대식과 관련 교육을 마친 기자단은 오는 2월부터 익산의 주요 정책과 숨은 관광지, 축제 현장 등을 누비며 시민의 생생한 목소리를 담은 창의적인 콘텐츠를 생산하게 된다.

시 관계자는 “전국이 주목하는 익산시 SNS의 저력은 바로 시민 기자들의 열정에서 나온다”며 “새롭게 신설된 숏폼 기자단과 함께 더욱 트렌디하고 친근한 홍보를 펼쳐 시정과 시민을 잇는 든든한 가교가 되겠다”고 전했다.

한편 시는 올해도 공식 블로그와 카카오톡 플러스친구, 인스타그램, 페이스북, 유튜브 등 다양한 채널을 통해 시민과의 소통을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

익산=송승욱 기자

